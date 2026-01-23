Récord histórico

La cadena agropecuaria mostró un fuerte crecimiento y alcanzó su nivel más alto en diciembre

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, alcanzó en diciembre de 2025 un máximo histórico, con una suba mensual desestacionalizada del 1,7% y un crecimiento interanual del 11,3%.