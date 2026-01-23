Informe de la BCR

Por el déficit de lluvias hay 450.000 ha de soja 1ra en condición regular

Tras lluvias erráticas de la última semana, los lotes de soja de 1ra en condiciones regulares aumentaron 13 p.p. Si no llueve en esta semana, ya podría haber recortes en el potencial de rinde. En maíz temprano, por la falta de lluvias, se estiman pérdidas de hasta un 50% del rendimiento en el sudeste cordobés.