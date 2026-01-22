Plagas

Un escenario para ocuparse: el clima y el avance del maíz tardío favorecieron a la chicharrita

“Es un escenario no para preocuparse, pero sí para ocuparse. La detección oportuna en estas fases iniciales resulta determinante para reducir el riesgo sanitario y preservar la eficacia de las estrategias de manejo implementadas”, señalaron los técnicos de la Red.