El Gobierno defiende la importación

Los caños de Vaca Muerta abrieron una disputa industrial por el "costo argentino"

Una empresa india se quedó con una millonaria licitación por la provisión de tubos de acero. Techint cuestionó el procedimiento y amenaza con denunciar dumping. Milei cargó contra Paolo Rocca y Sturzenegger defendió la compra como señal de apertura. En el medio, advierten por empleos en juego.