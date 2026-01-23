El consumo sigue sin repuntar: en noviembre volvió a caer casi 3 por ciento entre los minoristas
Las ventas en los autoservicios mayoristas, supermercados y centros de compras disminuyeron en noviembre contra el mismo mes del 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Llenar el changuito del supermercado costó 900 mil pesos en diciembre. El Litoral
Las ventas en el sector minorista volvieron a tener un retroceso interanual como viene sucediendo desde abril del año pasado – a excepción de octubre – ya que se contrajeron a precios constantes el 2,8% interanual y 3,8% contra octubre de 2025, la mayor caída intermensual desde diciembre de 2023 cuando el gobierno ejecutó una devaluación del 118%.
Peor le fue al sector mayorista donde las ventas a precios constantes disminuyeron 8,3% interanual, mientras que en la medición mensual aumentó 1,3%, mostrando una caída internual acumulada los primeros 11 meses del 7,7%.
En tanto en los shoppings las ventas aumentaron en la medición interanual (+17,3%) aunque disminuyeron contra octubre (-2,3%), impulsadas fundamentalmente por el sector de la indumentaria, calzado y marroquinería (39,3%), seguido del patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%) y ropa y accesorios deportivos (12,3%).
El relevamiento sobre ventas de comercios minoristas, mayoristas y shoppings se conoció días después de que el Indec diera a conocer los datos de empleo e ingresos que son los que explican las importantes caídas del consumo como consecuencia de la precariedad laboral y la pérdida de ingresos por la aceleración de la inflación en los últimos meses.
Los supermercados y mayoristas fueron quienes mas sufrieron las caídas de las ventas.
En el caso de los de empleo, sobre un total de 22.668.000 puestos de trabajo, los asalariados públicos y privados registrados suman 11.063.000, los no registrados 5.669.000 y los "por cuenta propia", 5.936.000. Estos dos últimos sectores suman 11.605.000, superando a los asalariados.
Respecto de diciembre, las primeras mediciones indican un nuevo retroceso del consumo. Según la consultora Scentia, una de las más importantes del sector, en el último mes del año los supermercados y almacenes vendieron 0,6% menos que en diciembre de 2024, por lo cual los almacenes y supermercados tuvieron caídas interanuales en 10 de los 12 meses por segundo año consecutivo.
La mayor caída, de acuerdo con Scentia se registró entre los grandes comercios y los de cercanía ya que mientras que en los primeros las ventas cayeron 4% interanual (a pesar de las promociones que hicieron, sobre todo para las fiestas) en diciembre, los comercios de cercanía mostraron una mejora del 2,9%. En los hipermercados las ventas del sector de alimentos retrocedieron un 5% en diciembre respecto de un año atrás.
Según Scentia, el consumo masivo cerró el 2025 con una variación positiva del 2%, lo que no recupera ni de cerca lo perdido en 2024 que fue del 13,9%. Por canales, las ventas en supermercados retrocedieron 5,2% en 2025 y el mayorista el 5%, mientras que los autoservicios independientes avanzaron 0,1% y las farmacias lo hicieron en 2,3%.
Las primeras mediciones indican que el consumo habría vuelto a caer en diciembre. El Litoral
En tanto la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló en su informe mensual que en diciembre el comercio minorista pyme experimentó un retroceso del 5,2%, que aumentó el 5,2% respecto de noviembre del mismo año impulsado por el efecto fiestas y cerró 2025 con una variación positiva acumulada del 2,5%.
El análisis sectorial de la entidad muestra que seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos: Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción a la regla fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve alza del 0,8%.