Santa Fe perdió casi 1000 empresas y más de 3000 empleos en 10 meses

Los primeros 10 meses del año 2025 en la provincia de Santa Fe cerraron 977 unidades productivas y se perdieron 3.005 puestos de trabajo, de acuerdo con la información que difundió la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación.
Casi 1.940 correspondieron a la industria manufacturera. Comparado con setiembre de 2025 el ritmo de destrucción de empresas se ralentizó y se registraron más de 1.000 nuevos trabajadores.
El organismo entiende por unidades productivas a “entidades, empresas u organismos públicos o privados, que reúnen a una o más personas trabajadoras, y que producen bienes o servicios”.
En tanto la comparación entre octubre y setiembre de 2025 mostró una ralentización en el cierre de empresas ya que solo se registraron 32 menos y una mejora en el empleo que registró un crecimiento de 1.084 trabajadores.
Con estos datos, los 10 primeros meses del año pasado el promedio de empresas cerradas fue de algo más de 3 por día y el de puestos de trabajo perdidos de casi 10 diarios, lo que muestra una retracción en el ritmo de pérdidas si tenemos en cuenta que desde que se inició la gestión Milei el promedio de destrucción de empleos diario supera los 21 mientras que el de empresas se mantiene en algo más de 3 por día.
Por rubros, los sectores que más empleo perdieron los primeros 10 meses del año pasado fueron Industria manufacturera (-1938); Servicio de Transporte y Almacenamiento ( -1025); Agricultura, ganadería, caza, sivicultura y pesca (-713); Intermediación financiera y servicios de seguro (-495) y Servicios de alojamiento y servicios de comida (-84)
En tanto mostraron una recuperación el de la construcción (+820) después de haber perdido en 2024 casi 2.300 empleos en toda la provincia; Administración pública, defensa y seguridad social obligatorio (+740); Enseñanza (+485); Servicios profesionales, científicos y técnicos (-477); Información y comunicaciones (-141) Comercio al por mayor y al por menor (+123) y Servicios humanos y de salud (+77).
Desde noviembre de 2023, último mes antes de la asunción del gobierno de Javier Milei, hasta octubre de 2025 se destruyeron 20.026 empresas y se perdieron 255.724 empleos registrados en todo el país, de acuerdo con la estadística que publica mensualmente la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).
En noviembre de 2023 en todo el país 9.840.290 personas trabajaban en 511.337 unidades productivas mientras que en octubre de 2025 había 9.584.566 empleadas en 491.311, de acuerdo con los datos de la SRT. En setiembre de 2025 las unidades productivas eran 492.223 y los empleados registrados 9.576.189.