El riesgo país tocó 493 puntos, mínimo desde 2018, y los bonos siguieron en verde

Este martes, el riesgo país cayó a 493 puntos en mínimos desde junio de 2018. Con los bonos en alza y acciones firmes, el mercado reabre la discusión sobre una eventual vuelta de Argentina al crédito externo.