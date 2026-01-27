Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 27 de enero

El dólarcerró con una rueda de movimientos dispares en las pizarras bancarias, mientras el blue se mantuvo estable y el MEP terminó con una suba. En el relevamiento del cierre se observaron spreads altos en algunas entidades y diferencias entre bancos, con varias cotizaciones alineadas y otras por encima.
Así cerró el dólar
En BBVA, la cotización finalizó en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con una suba de 0,34% y un spread de $50. Banco Naciónse ubicó en el mismo nivel ($1.415/$1.465), también con variación positiva y spread de $50.
En la región, Banco Entre Ríos se mantuvo en $1.410/$1.460, sin variación y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires cerró en $1.415/$1.465, sin cambios informados y spread de $50.
Banco Santa Fe marcó $1.415 para la compra y $1.470 para la venta, con una baja de 0,34% y spread de $55. Banco Bica terminó en $1.413/$1.470, con una suba de 0,34% y spread de $57.
Banco Hipotecario finalizó en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, sin variación informada y spread de $50.
El dólar blue cerró estable en $1.490 para la venta, con spread de $20.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.467,48 para la compra y $1.467,88 para la venta, con una suba de 0,41% y spread de $0,40. En el cierre quedó por debajo del blue y se mantuvo cerca del rango vendedor de las principales pizarras bancarias.
Dólar blue
El dólar blue cerró en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, sin cambios y con spread de $20. Con ese nivel, siguió por encima del MEP y se sostuvo como una referencia alta frente a la mayoría de los bancos relevados.