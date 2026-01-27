#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 27 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y bajas, el blue se mantuvo y el MEP subió durante la jornada de este martes.

Banco Santa Fe y Bica vendieron a $1.470, por encima del resto de bancos.
Por: 

El dólar cerró con una rueda de movimientos dispares en las pizarras bancarias, mientras el blue se mantuvo estable y el MEP terminó con una suba. En el relevamiento del cierre se observaron spreads altos en algunas entidades y diferencias entre bancos, con varias cotizaciones alineadas y otras por encima.

Así cerró el dólar

En BBVA, la cotización finalizó en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con una suba de 0,34% y un spread de $50. Banco Nación se ubicó en el mismo nivel ($1.415/$1.465), también con variación positiva y spread de $50.

En la región, Banco Entre Ríos se mantuvo en $1.410/$1.460, sin variación y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires cerró en $1.415/$1.465, sin cambios informados y spread de $50.

Banco Santa Fe marcó $1.415 para la compra y $1.470 para la venta, con una baja de 0,34% y spread de $55. Banco Bica terminó en $1.413/$1.470, con una suba de 0,34% y spread de $57.

Banco Hipotecario finalizó en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, sin variación informada y spread de $50.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue cerró estable en $1.490 para la venta, con spread de $20.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró en $1.467,48 para la compra y $1.467,88 para la venta, con una suba de 0,41% y spread de $0,40. En el cierre quedó por debajo del blue y se mantuvo cerca del rango vendedor de las principales pizarras bancarias.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El MEP subió 0,41% y terminó en $1.467,88 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue cerró en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, sin cambios y con spread de $20. Con ese nivel, siguió por encima del MEP y se sostuvo como una referencia alta frente a la mayoría de los bancos relevados.

Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
