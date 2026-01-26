Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 26 de enero

El dólar cerró con un leve repunte en casi todas las referencias: hubo subas en pizarras bancarias, mientras el blue avanzó y el MEP también terminó arriba. En el marco del esquema de bandas que rige desde enero, el mercado volvió a mirar de cerca la dinámica de precios y la señal de reservas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la cotización finalizó en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con una suba de 0,69% y un spread de $50. Banco Hipotecario se ubicó en el mismo nivel ($1.415/$1.465), también con variación positiva y spread de $50.
BBVA cerró sin cambios en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, con spread de _toggle$50. Banco Provincia de Buenos Aires subió a $1.415/$1.465, con 0,69% y spread de $50.
En la región, Banco Entre Ríos se mantuvo en $1.410/$1.460, sin variación y spread de $50. Banco Santa Fe fue el que mostró el tramo vendedor más alto entre los relevados: $1.420 para la compra y $1.475 para la venta, con suba de 0,68% y spread de $55.
Banco Bica cerró estable en $1.408/$1.465, con spread de $57. ICBC también quedó sin cambios en $1.395 para la compra y $1.450 para la venta, con spread de $55.
El blue subió 0,34% y cerró a $1.490 para la venta, con spread de $20.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó en $1.469,38 para la compra y $1.470,03 para la venta, con una suba de 0,95% y spread de $0,65. Con ese cierre, quedó apenas por debajo del blue vendedor y volvió a ubicarse cerca de las pizarras bancarias más altas.
El MEP avanzó 0,95% y terminó en $1.470,03, con spread de $0,65.
Dólar blue
El dólar blue cerró en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, con una suba de 0,34% y spread de $20. En el cierre, se mantuvo como la referencia más cara frente al MEP y la mayoría de los bancos relevados.