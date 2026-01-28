"Casi que si": toma forma la visita de Milei a Santa Fe

Que si, que no. La presencia del presidente Javier Milei en la provincia de Santa Fe, más específicamente en la ciudad de San Lorenzo el próximo 7 de febrero, está "casi" confirmada.
Hay diálogo entre provincia y protocolo de la Nación aunque no está confirmado al 100 %. El Presidente arrancó el año con recorridas por el interior.
La visita, que se enmarca en un serie de salidas del mandatario nacional a las provincias en reconocimiento al electorado por el triunfo electoral en las legislativas de 2025, tendrá como objetivo participar de los actos por el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo.
"Casi que si", respondió el gobernador Maximiliano Pullaro al ser consultado, este miércoles, por la visita presidencial; una pregunta que se viene reiterando desde hace días.
Según señaló el mandatario santafesino, hubo un diálogo entre el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, y personal de protocolo de Nación, del que se enteró en una conversación telefónica mientras acudía a la recorrida de las obras que se llevan adelante en el edificio escolar de "El Comercial".
"Te diría casi que si, pero lo hablé por teléfono cuando venía a esta actividad", respondió al ser consultado una vez más por los medios.
Se espera que Milei participe el 7 de febrero, a las 19, en el acto oficial en el Campo de la Gloria, donde se realizarán ofrendas y se hará entrega del sable corvo original en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
Días atrás, Pullaro confirmó que "lo vamos a recibir (a Milei) y lo vamos a acompañar porque es lo que corresponde institucionalmente", a la vez que celebró que el Presidente "salga de Buenos Aires" y visite el interior. Igual, hasta ahora no se terminó de confirmar su presencia en tierra santafesina.
En realidad, Milei ya viene visitando ciudades del interior donde combina distintas actividades partidarias y "artísticas". Fue el caso del Festival de Jesús María (Córdoba), donde cantó con el Chaqueño Palavecino.
Luego fue el turno de Mar del Plata, donde permaneció por dos jornadas en las que hizo una caravana por el centro de la ciudad balnearia, cantó en el teatro junto a su ex pareja Fátima Florez y dio un discurso en el cierre de "La Derecha Fest".
El Tour de Gratitud que emprendió Milei en el inicio de 2026 seguiría por San Lorenzo (Santa Fe) y lo llevará a Mendoza, otra de las provincias donde obtuvo un gran caudal de votos. Será a mediados de febrero, pocos días antes de las elecciones que se harán el 22 del próximo mes en seis departamentos de la provincia cuyana.
Entre Ríos, Jujuy y La Rioja también figuran en la grilla de la gira presidencial por el interior, que estará salpicada con viajes al extranjero como los que lo llevarán a Estados Unidos y a Israel en los próximos meses.
Más allá de la "gratitud", todo indica que el tour por el país busca fortalecer la figura del Presidente para una posible reelección en 2027, y posicionar a su partido, La Libertad Avanza, con candidatos propios en todas las provincias.