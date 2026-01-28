#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
El 7 de febrero en San Lorenzo

"Casi que si": toma forma la visita de Milei a Santa Fe

Hay diálogo entre provincia y protocolo de la Nación aunque no está confirmado al 100 %. El Presidente arrancó el año con recorridas por el interior.

Milei y Pullaro juntos en Rosario, junio del 2024. Foto: ArchivoMilei y Pullaro juntos en Rosario, junio del 2024. Foto: Archivo
Seguinos en
Por: 

Que si, que no. La presencia del presidente Javier Milei en la provincia de Santa Fe, más específicamente en la ciudad de San Lorenzo el próximo 7 de febrero, está "casi" confirmada.

La visita, que se enmarca en un serie de salidas del mandatario nacional a las provincias en reconocimiento al electorado por el triunfo electoral en las legislativas de 2025, tendrá como objetivo participar de los actos por el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo.

"Casi que si", respondió el gobernador Maximiliano Pullaro al ser consultado, este miércoles, por la visita presidencial; una pregunta que se viene reiterando desde hace días.

Sonrisas y protocolo entre el presidente Javier Milei y el gobernador Maximiiano Pullaro, sin diálogos ni puntos de contacto entre sus discursos. Atrás el intendente de Rosario, Pablo Javkin.Uno de los últimos encuentros entre Pullaro y Milei fue en agosto del año pasado. Foto: Archivo

Según señaló el mandatario santafesino, hubo un diálogo entre el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, y personal de protocolo de Nación, del que se enteró en una conversación telefónica mientras acudía a la recorrida de las obras que se llevan adelante en el edificio escolar de "El Comercial".

"Te diría casi que si, pero lo hablé por teléfono cuando venía a esta actividad", respondió al ser consultado una vez más por los medios.

Mirá tambiénPullaro celebró que el presidente "salga de Buenos Aires" y visite el interior

Se espera que Milei participe el 7 de febrero, a las 19, en el acto oficial en el Campo de la Gloria, donde se realizarán ofrendas y se hará entrega del sable corvo original en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

Días atrás, Pullaro confirmó que "lo vamos a recibir (a Milei) y lo vamos a acompañar porque es lo que corresponde institucionalmente", a la vez que celebró que el Presidente "salga de Buenos Aires" y visite el interior. Igual, hasta ahora no se terminó de confirmar su presencia en tierra santafesina.

Político y cantante

En realidad, Milei ya viene visitando ciudades del interior donde combina distintas actividades partidarias y "artísticas". Fue el caso del Festival de Jesús María (Córdoba), donde cantó con el Chaqueño Palavecino.

Mirá tambiénJavier Milei asistió al teatro y participó del show de Fátima Florez: cantó “El rock del gato”

Luego fue el turno de Mar del Plata, donde permaneció por dos jornadas en las que hizo una caravana por el centro de la ciudad balnearia, cantó en el teatro junto a su ex pareja Fátima Florez y dio un discurso en el cierre de "La Derecha Fest".

El Tour de Gratitud que emprendió Milei en el inicio de 2026 seguiría por San Lorenzo (Santa Fe) y lo llevará a Mendoza, otra de las provincias donde obtuvo un gran caudal de votos. Será a mediados de febrero, pocos días antes de las elecciones que se harán el 22 del próximo mes en seis departamentos de la provincia cuyana.

Milei junto a Frigerio anunció el dragado del Paraná Bravo y Guazú en un mensaje grabado.Según la agenda, Milei estará otra vez junto a Frigerio en Entre Ríos

Entre Ríos, Jujuy y La Rioja también figuran en la grilla de la gira presidencial por el interior, que estará salpicada con viajes al extranjero como los que lo llevarán a Estados Unidos y a Israel en los próximos meses.

Más allá de la "gratitud", todo indica que el tour por el país busca fortalecer la figura del Presidente para una posible reelección en 2027, y posicionar a su partido, La Libertad Avanza, con candidatos propios en todas las provincias.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Javier Milei
Gobierno nacional
Santa Fe
Maximiliano Pullaro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro