Expulsaron al Chaqueño Palavecino de una asociación criolla tras su aparición con Milei

La presencia del Chaqueño Palavecino junto al presidente Javier Milei en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María continúa generando controversia dentro del ambiente cultural y folklórico. La situación escaló luego de que una entidad vinculada a las tradiciones criollas resolviera tomar una drástica decisión contra el artista.
A través del programa Lape Club Social, la Asociación Federal de Raíces Criollas comunicó la expulsión del cantante de la organización. El anuncio desató un intenso debate entre referentes del folklore y seguidores del género, al poner en discusión el vínculo entre expresiones culturales populares y el poder político.
La determinación fue formalizada mediante un comunicado oficial, en el que la entidad consideró que la participación del artista en un escenario popular junto al mandatario nacional resulta “incompatible con la esencia criolla” que la Asociación dice defender desde su fundación.
El presidente compartió escenario con el Chaqueño Palavecino.
Los argumentosde laAsociación
En el texto difundido públicamente, la conducción de la Asociación Federal de Raíces Criollas remarcó que su historia institucional estuvo siempre asociada a las expresiones populares, las luchas sociales y una posición distante de los espacios de poder político.
“Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”, señalaron de manera tajante. Desde ese marco, aclararon que la imagen del Chaqueño Palavecino junto al Presidente no fue leída como un hecho aislado, sino como una contradicción con los principios culturales y simbólicos que el organismo afirma representar.
Repercusionesydebate
La expulsión del reconocido cantor salteño reavivó una discusión de fondo en el mundo del folklore argentino: el rol de los artistas populares frente a los gobiernos de turno y los límites entre la expresión cultural y el posicionamiento político.
Milei subió al escenario de Jesús María para cantar "Amor Salvaje".
Mientras algunos sectores respaldaron la postura de la Asociación, otros defendieron el derecho del artista a participar de eventos institucionales sin que ello implique una renuncia a su identidad cultural. Por el momento, el Chaqueño Palavecino no realizó declaraciones públicas sobre la decisión.