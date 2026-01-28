Javier Milei asistió al teatro y participó del show de Fátima Florez: cantó “El rock del gato”

El presidente de la Nación, Javier Milei, asistió al teatro Roxy para presenciar una función de “Fátima Universal”, la obra de su ex pareja, Fátima Flórez, en la previa de nueva edición de “La Derecha Fest”.
La visita al teatro incluyó una breve presentación del presidente, quien no solo acompañó a su ex pareja, sino que también participó activamente en el show. La jornada teatral se vio empañada por un incidente menor, destacando la tensión política que rodea al presidente y la respuesta inmediata de su seguridad.
La presencia presidencial generó expectativa en la zona: decenas de seguidores se acercaron desde temprano hasta el Teatro Roxy para saludar al mandatario y mantener un contacto directo con el líder libertario, en una jornada que volvió a combinar política, exposición pública y show.
Acompañado por su hermana Karina y una comitiva, Milei arribó al teatro del centro marplatense, donde se sacó fotos y fue ovacionado antes del comienzo de la función.
Fátima Flórez festejó desde el escenario la presencia del presidente, a través de la caracterización de sus personajes, cómo Mirtha Legrand, Carmen Barbieri, Cristina Kirchner o Patricia Bullrich.
En esas figuras, la imitadora expresó su enorme satisfacción por el invitado de lujo que tuvo anoche. Le bailó cerca de la butaca y procuró que el jefe de Estado se sintiera parte central del espectáculo.
También el público pareció interesado en mostrar sus convicciones políticas. “Presidente, presidente” le gritaron cada vez que pudieron. Desde la fila seis, el mandatario río y celebró los chistes que aludieron a él y los saludos, realizados a siempre a su estilo.
“Que envidia me da Fátima, yo soy La Leona pero ella se comió al León”, dijo Fátima a través del personaje de Carmen en relación al vínculo de pareja que mantuvieron. “Prometió que si ganaba venía a mí programa”, dijo la Mirtha Legrand de Fátima en relación a Milei.
En tanto, en el rol de Cristina Fernández de Kirchner se declaró feliz por la llegada de Milei. Con chistes que giraron en torno a su detención en San José 1111 y un balcón con barrotes como escenografía, el personaje que recreo la imitadora despertó el antiperonismo entre los espectadores, quienes incluso llegaron a gritarle insultos.
Tal como había hecho en 2024, a poco de haber asumido, el presidente cumplió un doble objetivo: acompañó a su ex pareja y se dio el gusto de volver a subirse a un escenario para cantar.
Esta vez, eligió “El rock del gato”, de los Ratones Paranoicos.
Horas antes, el jefe de Estado visitó el teatro para realizar una breve puesta en escena y pruebas previas al inicio del espectáculo.
Un hombre fue detenido tras golpear la ventanilla de una camioneta de la comitiva presidencial cuando el presidente Javier Milei se retiraba del teatro.
El episodio, registrado en video por testigos, mostró al individuo acercarse a la caravana por la calle San Luis y golpear el vidrio sin violencia, pero con la clara intención de manifestar su desacuerdo. De inmediato, custodios presidenciales y efectivos de Infantería de la Policía Bonaerense intervinieron, aislaron al hombre y despejaron la zona.
Aunque el hecho no implicó un riesgo concreto para personas ni para el mandatario, se iniciaron actuaciones que derivarán en instancias judiciales.