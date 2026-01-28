De visita en Mar del Plata

Javier Milei asistió al teatro y participó del show de Fátima Florez: cantó “El rock del gato”

La visita al teatro incluyó una breve presentación del presidente, quien no solo acompañó a su ex pareja, sino que también participó activamente en el show. La jornada teatral se vio empañada por un incidente menor, destacando la tensión política que rodea al presidente y la respuesta inmediata de su seguridad.