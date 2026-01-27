Marixa Balli fulminó a Javier Milei: "Un poco de respeto por la bandera"
La bailarina protagonizó un fuerte cruce televisivo al cuestionar al presidente por su postura frente a los símbolos nacionales, en una intervención que generó incomodidad en el estudio y amplia repercusión en redes sociales.
La ex “angelita” cuestionó la actitud pública del presidente al señalar que su comportamiento resulta desentonado frente a la realidad que atraviesan muchas familias.
Marixa Balli expresó en televisión su preocupación por la situación social del país y apuntó contra Javier Milei por la imagen que transmite en medio de un contexto crítico, especialmente en la Patagonia. La bailarina pidió “sentido común” y remarcó que hay personas que están perdiendo sus casas por los incendios en la Patagonia y no reciben ayuda.
Un reclamo en vivo con tono social
La visita del presidente Javier Milei a Mar del Plata volvió a generar controversia, luego de que se confirmara que este martes por la noche participará de un show en el teatro junto a Fátima Florez. El episodio motivó un cruce de opiniones en el programa A la Barbarossa, donde Marixa Balli cuestionó la actitud del mandatario en el contexto de los incendios que afectan a la Patagonia.
Durante una emisión televisiva, la ex “angelita” cuestionó la actitud pública del presidente al señalar que, si bien puede expresarse libremente, su comportamiento resulta desentonado frente a la realidad que atraviesan muchas familias. “No deja de ser el presidente, un poco de respeto a la bandera”, sostuvo Balli, al tiempo que aclaró que no mantiene un enfrentamiento personal con el Gobierno.
Él puede hacer lo que quiere y puede cantar, no canta mal y me parece divertido. No estoy en contra de eso, pero parece que estamos perdiendo algo muy importante de nuestro país”, dijo Balli.
La artista puso el foco en la situación de la Patagonia y en las consecuencias que están padeciendo numerosos vecinos. “A mí me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa porque la gente está perdiendo sus casas. Yo no puedo creer la verdad”, lamentó.
“No estamos como para cantar”
Balli remarcó que su crítica no apunta a lo ideológico sino a una cuestión de oportunidad y responsabilidad institucional. “Él puede hacer lo que quiere y puede cantar, no canta mal y me parece divertido. No estoy en contra de eso, pero parece que estamos perdiendo algo muy importante de nuestro país”, expresó.
En ese sentido, insistió en que la prioridad debería estar puesta en la asistencia a quienes atraviesan situaciones extremas. “La gente no está recibiendo ayuda”, afirmó, y agregó: “No estamos espectacular como para cantar”.
Las declaraciones generaron repercusión en redes sociales y en programas de espectáculos y actualidad, donde se debatió sobre el rol del Presidente en la comunicación pública y la necesidad de sintonizar sus gestos con el momento social y económico del país.
El descargo de Marixa Balli volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la imagen presidencial en tiempos de crisis y la expectativa social de que los gestos políticos estén alineados con las urgencias cotidianas de la población.