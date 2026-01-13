Una torta de chocolate dejó afuera a Emilia Attias de MasterChef Celebrity: cuándo arranca el repechaje

La noche del lunes 12 de enero dejó una de las galas más exigentes de MasterChef Celebrity: la consigna fue replicar una compleja torta de chocolate, con la precisión como regla de oro. En ese escenario, lo que parecía una prueba “manejable” terminó definiendo una eliminación que sorprendió a muchos.
El primer impacto llegó con el veredicto inicial: contra todo pronóstico, Andy Chango fue el más elogiado por el jurado. Damián Betular lo celebró con una devolución cargada de reconocimiento por su método y prolijidad, destacándolo como el único que logró la torta “a la perfección”.
Con el correr de la gala, Germán Martitegui fue repartiendo alivio: La Joaqui quedó como la segunda mejor preparación y Miguel Ángel Rodríguez también recibió buenas devoluciones. “Cachete” Sierra, en tanto, logró salvarse después de lo que el propio chef definió como una “noche tempestuosa”.
La tensión se concentró en el tramo final cuando Donato de Santis llamó al frente a Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias. Con tono solemne, describió el clima del estudio como “una noche oscura” y confirmó el “rayo de luz” para Marixa, que siguió en competencia.
Así, la definición quedó mano a mano entre el Turco y Emilia. Finalmente, el jurado determinó que Emilia Attias fuera la 12ª eliminada. Donato intentó amortiguar el golpe con palabras de aliento y explicó que una “cuestión de temperatura” hizo que esa torta no estuviera a la altura, aunque remarcó que ella sí lo está y que el repechaje le abre una chance cercana de volver.
Visiblemente conmovida, la actriz admitió que no esperaba irse esa noche: dijo que cuando escuchó la consigna se sintió tranquila, pero que resultó frustrante no poder resolver algo que creía que podía salirle bien. Antes de despedirse, avisó que no piensa soltar su lugar y que buscará revancha en el repechaje, mientras la competencia entra en una etapa donde ya no hay margen para errores.