Gala de eliminación

Una torta de chocolate dejó afuera a Emilia Attias de MasterChef Celebrity: cuándo arranca el repechaje

Una gala de eliminación marcada por la precisión y una consigna difícil terminó con la salida de la actriz, la 12ª eliminada del certamen. Andy Chango fue el más destacado de la noche y el jurado anticipó cuándo será el repechaje.