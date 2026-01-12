Masterchef Celebrity

Germán Martitegui reaccionó y cortó en seco Damián Betular: “No quiero hablar más”

El estudio pareció transformarse cuando dos de los jurados protagonizaron un tenso cruce durante la devolución del plato que presentó La Joaqui. Ante el primer comentario, el aire se espesó, como si la cocina entera contuviera la respiración.