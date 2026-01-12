Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance a través de las redes sociales
Después de semanas de rumores, el líder de Los Piojos, Andrés “Ciro” Martínez, y la bajista de su banda, Luli Bass, oficializaron su romance con un intercambio de mensajes en Instagram. La confirmación llegó el día del cumpleaños del músico, y causó revuelo entre los fanáticos del rock nacional.
El músico Andrés Ciro Martínez, líder de la banda Los Piojos y Ciro y Los Persas, y la bajista Luciana “Luli” Bass confirmaron su vínculo sentimental a través de mensajes cruzados en redes sociales, el mismo día en que el cantante celebró su cumpleaños número 58.
Los rumores sobre un posible romance entre ambos artistas venían circulando desde hacía semanas en redes sociales y medios del espectáculo. Sin embargo, la confirmación oficial llegó este domingo 11 de enero, cuando Luli Bass publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje claro y afectuoso:
“Muy feliz cumpleaños, mi amor ❤️”, acompañado de un video en el que ambos compartían escenario.
Minutos más tarde, Ciro replicó la historia en su propio perfil con una respuesta que despejó cualquier duda: “¡Gracias, hermosa!”, sumando así una declaración pública que no pasó desapercibida entre los fanáticos.
Rumores previos y señales
La versión sobre un vínculo más allá del profesional fue difundida inicialmente por el programa Puro Show (El Trece), que días atrás había deslizado la posibilidad de que el cantante y su bajista compartieran algo más que la música. Aunque ninguno de los dos había hecho declaraciones al respecto, los posteos conjuntos, miradas cómplices y complicidad en el escenario alimentaban la especulación.
Con el intercambio de historias en Instagram, la pareja dejó atrás el perfil bajo y eligió el día del cumpleaños del exlíder de Los Piojos para hacer oficial el vínculo.
Un gesto público en una fecha especial
La elección del día no fue casual: el intercambio de mensajes se dio en el marco del cumpleaños número 58 de Ciro, una fecha significativa para el artista y sus seguidores. El gesto de Luli Bass no solo fue una dedicatoria amorosa, sino también una forma de compartir con el público una relación que ya venía creciendo puertas adentro.
La reacción inmediata de Ciro, replicando la historia con cariño, terminó de sellar la noticia y despertó una ola de comentarios positivos en redes.
Luciana Valdés, más conocida como Luli Bass, es bajista profesional y se integró a Los Piojos en 2024.
Quién es Luli Bass
Luciana Valdés, más conocida como Luli Bass, es bajista profesional y se integró a Los Piojos en la gira que trajo devuelta la legendaria banda a los escenarios en 2024, en reemplazo del bajista original Miguel "Micky" Rodríguez. Su talento y carisma en escena no tardaron en captar la atención del público, y hoy suma notoriedad también por su vínculo con uno de los referentes del rock nacional.
La noticia generó una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde seguidores de la banda celebraron la confirmación con mensajes de cariño. Mientras tanto, Ciro continúa su carrera musical con nuevos shows programados para este verano, y ahora también con una compañera de escenario que, claramente, ocupa un lugar especial en su vida.