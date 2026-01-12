Integrantes de Los Piojos

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance a través de las redes sociales

Después de semanas de rumores, el líder de Los Piojos, Andrés “Ciro” Martínez, y la bajista de su banda, Luli Bass, oficializaron su romance con un intercambio de mensajes en Instagram. La confirmación llegó el día del cumpleaños del músico, y causó revuelo entre los fanáticos del rock nacional.