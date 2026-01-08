La Reini deslumbró con un look en homenaje a Martitegui y Moria Casán

Sofía “La Reini” Gonet volvió a captar todas las miradas en una nueva gala de MasterChef Celebrity. Con su habitual creatividad, esta vez sorprendió con un look completamente calvo, en homenaje a dos íconos de la cultura argentina: el chef Germán Martitegui y la diva Moria Casán.
La influencer ingresó al estudio con una gorra de látex que simulaba su cabeza rapada, acompañada por un maquillaje sutil pero efectivo. Wanda Nara, conductora del ciclo, la recibió con sorpresa: “¡Hay alguien nuevo!”, exclamó entre risas. La escena no tardó en viralizarse en redes sociales.
La influencer impactó en el reality con una propuesta estética audaz que combinó humor, homenaje y show.
Un homenaje con tres referentes
Frente a la sorpresa generalizada, La Reini explicó: "Hoy soy Germán Martitegui”, dijo con picardía, en referencia al exigente jurado del certamen.
Pero no se quedó ahí. También hizo un guiño explícito a Moria Casán, quien posó calva en la portada de su autobiografía Memoria, gesto que simboliza empoderamiento, libertad y renovación.
Como si fuera poco, completó la ironía de su personaje con una tercera figura televisiva: “Y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”, lanzó ante las cámaras.
Lejos de incomodar, el atrevimiento estético fue recibido con halagos por el jurado. Damián Betular no dudó en calificar el look como “espectacular”, mientras que Donato De Santis lo celebró con una sonrisa cómplice.
El propio Germán Martitegui, protagonista involuntario del homenaje, elogió la decisión de la participante: “Tiene una cara hermosa y es muy difícil que una chica luzca sin pelo. A ella le queda increíble”, comentó.
Wanda Nara también se sumó a los elogios y remarcó que el estilo la favorecía.
El jurado la elogió y su look se volvió viral.
Show y sabor en el desafío culinario
Más allá del show, La Reini se lució también en la cocina. Presentó un plato creativo con láminas de trucha y salmón, crema de palta y aderezos frescos. En una performance que integró su personaje con la consigna de la noche —los siete pecados capitales—, representó la soberbia sacándose teatralmente el delantal al presentar su plato.
El jurado premió su propuesta con la nota máxima: 10 puntos. Así, además de marcar tendencia, La Reini confirmó que puede ofrecer mucho más que estilo: también talento gastronómico.
La Reini volvió a dejar en claro que su paso por MasterChef Celebrity es mucho más que culinario. Con audacia, humor e inteligencia, construye una narrativa propia que combina la cocina con el show, la moda y el guiño pop. Una fórmula que conquista tanto al jurado como al público.