Sofía “La Reini” Gonet anunció su retiro temporal de las redes sociales

Sofía Gonet, conocida como “La Reini” en redes sociales, comunicó este martes que dejará de publicar contenidos de forma indefinida. A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 900 mil seguidores, dijo que necesita “sanar” y que volverá “cuando se sienta lista”.
La decisión se da en un contexto de fuertes cuestionamientos públicos y conflictos personales que se intensificaron en los últimos días.
El anuncio generó una ola de reacciones en redes. Muchos usuarios, especialmente mujeres jóvenes, se sintieron identificadas con el mensaje de Gonet y destacaron la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental. La influencer recibió muestras de solidaridad por parte de colegas del ambiente digital, quienes coincidieron en que el hostigamiento online se ha vuelto cada vez más frecuente.
El comunicado de Sofía "La Reini" Gonet en Instagram.
El conflicto con Homero Pettinato
El principal detonante fue una pelea mediática con el streamer y conductor Homero Pettinato, con quien mantuvo una relación afectiva. La disputa escaló cuando se difundieron chats privados donde ambos se agredían verbalmente. En uno de los mensajes, Pettinato utilizó expresiones ofensivas hacia Gonet, lo que generó una fuerte repercusión en redes.
La polémica fue amplificada por los medios y terminó involucrando a ambos protagonistas en una suerte de “guerra de versiones” con alto nivel de exposición.
El conflicto también incluyó acusaciones cruzadas por parte de ambos. Mientras Pettinato sostuvo en sus transmisiones que fue víctima de una manipulación emocional, Gonet aseguró que sufrió destrato y descalificaciones constantes.
La situación fue alimentada por reacciones en vivo, memes y comentarios irónicos en plataformas como X y TikTok, lo que profundizó la tensión entre sus comunidades de seguidores. La falta de un espacio de diálogo real entre ambos y la mediatización del conflicto terminaron por convertir un asunto privado en un espectáculo de alto impacto emocional.
Un entorno cargado de críticas
Además del cruce con Pettinato, Gonet también fue objeto de burlas y comentarios hirientes tras su paso por la alfombra roja de los premios Martín Fierro de Streaming. Allí, su vestuario fue blanco de críticas que incluyeron mensajes de bodyshaming y cuestionamientos sobre su imagen personal.
Estos episodios contribuyeron a un clima de tensión y malestar emocional que, según expresó, la llevó a tomar la decisión de pausar su presencia en las plataformas digitales.
El caso de Sofía “La Reini” Gonet vuelve a poner en el centro del debate el impacto emocional de la exposición en redes sociales. En un entorno cada vez más hostil, la salud mental de los creadores de contenido aparece como una prioridad ineludible.