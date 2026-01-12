Christian Petersen reveló los cambios en su día a día tras la internación

Christian Petersen compartió con sus seguidores cómo cambió su vida cotidiana luego de la internación que atravesó recientemente. A través de sus redes sociales, el reconocido chef mostró el hábito que incorporó para cuidar su salud y seguir de cerca su recuperación, pocos días después de recibir el alta médica.
El posteo surgió tras la descompensación que sufrió durante una excursión en el volcán Lanín, episodio que derivó en una prolongada hospitalización. Desde entonces, Petersen decidió prestar especial atención a su bienestar físico y a los esfuerzos diarios.
Aliadoen larecuperación
En sus historias de Instagram, el cocinero contó que comenzó a utilizar un reloj digital con un objetivo distinto al habitual. Junto a una imagen compartida este lunes por la mañana, escribió: “Una fresca y suave soledad”.
Petersen mostró el hábito que incorporó para controlar su salud.
“Buen día, buen todo”, expresó al iniciar su mensaje. Luego explicó: “Solía usar mi Garmin para entrenar más y mejor”. Sin embargo, aclaró que hoy su función es otra: “Ahora lo uso para ver cómo me voy recuperando y cuánto me cuesta cada esfuerzo”.
En la imagen se puede observar el dispositivo en su muñeca izquierda, acompañado por una pulsera roja de hilo. El reloj marca un ritmo cardíaco de 75 latidos por minuto y muestra gráficos que permiten llevar un control detallado de su actividad diaria.
Volveracocinar
Luego de casi un mes de internación por una falla multiorgánica, Christian Petersen regresó a su casa y comenzó una nueva etapa marcada por la prudencia y el cuidado personal. En ese proceso, decidió reconectarse con su oficio de una manera simbólica: volver a cocinar.
Petersen volvió a cocinar y mostró la receta en sus redes.
Lejos de las preparaciones complejas que suelen identificarlo, eligió una receta simple y hogareña, pensada para acompañar este momento de recuperación.
Receta simplepara unanueva etapa
A través de su cuenta de Instagram, el chef mostró imágenes del plato que preparó: una sopa de pollo con fideos y huevo, a la que sumó queso cuartirolo para aportar cremosidad. Una elección sencilla, pero atravesada por su impronta profesional.
Los mensajes que acompañaron las fotos reflejaron su humor y su mirada sobre el proceso que atraviesa. “Paciente: Cris”, “Sopa del paciente” y “Cocinar en casa”, fueron algunas de las frases con las que resumió este regreso pausado a la cocina, con la recuperación como prioridad.