Christian Petersen recibió el alta y contó la verdad de lo que le pasó

El reconocido chef Christian Petersen recibió este martes el alta médica tras casi un mes de internación por una descompensación que sufrió mientras ascendía el volcán Lanín. Desde su casa, el cocinero rompió el silencio y relató cómo fueron los instantes posteriores al descenso, al tiempo que agradeció al equipo médico que lo asistió.
El 12 de diciembre pasado, Christian Petersen sufrió una grave descompensación física mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, junto a un grupo de acompañantes y su esposa. Tras sentirse mal durante el descenso, fue atendido primero por guías y luego trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo y, posteriormente, al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde permaneció internado hasta este lunes.
El episodio incluyó una falla multiorgánica, que obligó a los médicos a mantener al chef en terapia intensiva antes de estabilizar su salud.
El 12 de diciembre pasado, Christian Petersen sufrió una grave descompensación física mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín.
Alta médica y estado actual de salud
Este martes, Petersen recibió el alta médica y se encuentra en su casa, continuando con la recuperación tras varias semanas bajo cuidado médico. Así lo confirmó el propio cocinero en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, de Mitre Live.
“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa”, aseguró, aunque aclaró que aún no hay un diagnóstico claro sobre qué fue lo que provocó su cuadro de salud. “Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, agregó en referencia al equipo médico que lo atendió.
Además, Petersen adelantó que espera tener resultados de estudios más detallados la próxima semana, cuando pueda ofrecer una versión más completa de lo ocurrido.
En su relato, el chef explicó cómo fueron los momentos previos y posteriores a la descompensación. “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento”, dijo, enfatizando que no recuerda con exactitud lo que ocurrió después. “Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, describió.
Petersen también destacó que estaba bien preparado físicamente para la hazaña, subrayando que estaba “reentrenado” para subir al Lanín y que los guías que lo acompañaron fueron “superprofesionales”, incluso incentivándolo a alcanzar la cumbre.
Petersen adelantó que espera tener resultados de estudios más detallados la próxima semana, cuando pueda ofrecer una versión más completa de lo ocurrido.
Agradecimientos y profesionalismo médico
El chef se mostró agradecido tanto con los guías de montaña como con los equipos de salud que lo ayudaron. “Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, afirmó, subrayando su gratitud por la atención recibida durante su hospitalización.
El alta médica de Christian Petersen y su primera declaración pública tras la descompensación en el volcán Lanín representan un paso importante en su recuperación, aunque aún quedan interrogantes sobre lo que desencadenó su cuadro de salud. El cocinero adelantó que continuará con estudios médicos que podrían aportar más claridad en los próximos días, mientras celebra estar nuevamente en su hogar junto a su familia.