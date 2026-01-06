Christian Petersen fue dado de alta tras su descompensación en el Lanín
El chef de 56 años recibió el alta este lunes en el Hospital Alemán, luego de haber sido trasladado desde Neuquén tras una falla multiorgánica. Petersen agradeció a los médicos y dijo: “Me salvaron la vida”.
Petersen se descompensó cuando participaba de una actividad de escalada.
El reconocido chef Christian Petersen recibió el alta médica este lunes 5 de enero, tras permanecer internado durante varios días en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. El cocinero había sufrido una descompensación el 10 de diciembre mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, en Neuquén.
La noticia fue confirmada este martes por el propio Petersen a través de un audio enviado al periodista Juan Etchegoyen, de la TV Pública. “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa”, expresó el exjurado del reality El Gran Premio de la Cocina.
Christian Petersen fue dado de alta este lunes en el Hospital Alemán de Buenos Aires.
“No saben qué me disparó esto”
El chef, de 56 años, relató que los médicos todavía no han podido identificar con certeza qué originó el cuadro de salud que lo llevó a una falla multiorgánica. “Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, explicó.
Petersen fue internado inicialmente en el Hospital de Junín de los Andes y luego derivado a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Finalmente, el 26 de diciembre fue trasladado en un avión sanitario al Hospital Alemán.
Actualmente, se encuentra en su casa y espera resultados de estudios clínicos importantes. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, agregó.
El chef agradeció al personal médico que lo asistió desde Junín hasta la capital.
El episodio en el Lanín
Sobre el episodio que desencadenó su internación, Petersen afirmó que había descendido del volcán “muy rápido y muy contento”, pero que poco después comenzó a sentirse mal. “Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, dijo.
Destacó también la labor de los guías de montaña y del personal médico que lo atendió en cada instancia del proceso. “Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, sostuvo.
En relación a su estado físico antes de la excursión, Petersen aseguró que estaba en condiciones óptimas para realizar la exigente travesía. “Estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”, concluyó.