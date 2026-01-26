Pullaro celebró que el presidente "salga de Buenos Aires" y visite el interior

El gobernador de Santa Fe valoró la decisión del presidente Javier Milei de recorrer el país y visitar localidades del interior. Fue a raíz de la eventual presencia del primer mandatario en la provincia el próximo 7 de febrero, a propósito de conmemorarse un nuevo aniversario del combate de San Lorenzo.
Antes de participar del festival de Cosquín y consultado por la prensa, Maximiliano Pullaro confirmó la posibilidad de que Milei arribe nuevamente a territorio santafesino, y afirmó que lo acompañará en caso de que el desembarco se produzca. Según pudo saber El Litoral, la visita no tiene confirmación oficial hasta el momento. Aun así, en su diálogo con la prensa cordobesa, Pullaro anticipó que de concretarse, el Jefe de Estado será bienvenido.
"Desde luego que si (el presidente) viene, porque no está del todo confirmado que asista al acto, por supuesto que lo vamos a recibir y lo vamos a acompañar porque es lo que corresponde institucionalmente. Y nos pone contentos que desde Buenos Aires vengan al interior de la República Argentina. En este caso, a San Lorenzo como también nos gustó mucho que venga (al festival) de Jesús María y a otros tantos pueblos del interior. Porque hay que salir de Buenos Aires y ver qué le pasa a los pueblos del interior", insistió Pullaro.
"Buena relación"
"Lo vamos a recibir; lo vamos a acompañar. Tengo buena relación con el presidente. Nos hemos mandado mensajes en varias oportunidades y siempre que nos ha convocado hemos estado ahí", destacó el mandatario santafesino en su diálogo con la prensa de la provincia mediterránea.
Pullaro reiteró el concepto ya vertido en otras ocasiones. "Lo que pretendemos – planteó- es que a la República Argentina le vaya bien. Nosotros tenemos modelos; creemos en el trabajo y en la producción y eso es lo que vamos a defender".
"También creemos en el equilibrio fiscal; somos provincias que cuidan el peso… En el caso de Santa Fe, cuidamos el peso de los santafesinos; en el caso de Martín, el de los cordobeses", manifestó. Pullaro aludía así a Llaryora, su par de Córdoba, con quien – como publicara El Litoral- se reunió este fin de semana en el marco de la presentación de la delegación santafesina en el festival de Cosquín. "Son provincias equilibradas que traccionan y empujan", enfatizó.
La eventual visita presidencial a la provincia se inscribe en una serie de recorridas que Milei ha decidido encarar fuera de Capital Federal. Este lunes se prevé su presencia en la ciudad de Mar del Plata, donde hará una recorrida y participará de un acto militante. Como se mencionó, ya estuvo en Jesús María en tanto que en febrero aparecen en agenda visitas a La Rioja y Mendoza.