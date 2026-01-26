Expectativa en la Casa Gris

Pullaro celebró que el presidente "salga de Buenos Aires" y visite el interior

La presencia de Javier Milei en la provincia el 7 de febrero sigue sin estar confirmada. Pero el mandatario santafesino ya adelantó que de concretarse, lo "recibirá y acompañará". "Tenemos una buena relación", aseguró.