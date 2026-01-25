Desde el Festival de Cosquín

Pullaro valoró la relación de Santa Fe con Córdoba “que traccionan y empujan a la Argentina”

El mandatario santafesino acompañó a la delegación provincial que rinde homenaje a los 240 años del nacimiento del brigadier Estanislao López. Junto a su par cordobés Llaryora, destacó el rol productivo, cultural y laboral del interior y confirmó el diálogo institucional con el Gobierno nacional.