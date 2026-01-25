Pullaro valoró la relación de Santa Fe con Córdoba “que traccionan y empujan a la Argentina”
El mandatario santafesino acompañó a la delegación provincial que rinde homenaje a los 240 años del nacimiento del brigadier Estanislao López. Junto a su par cordobés Llaryora, destacó el rol productivo, cultural y laboral del interior y confirmó el diálogo institucional con el Gobierno nacional.
Maximiliano Pullaro este sábado en la noche junto a su par Martín Llaryora. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe
En la antesala de la primera noche del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, Córdoba, en su edición 2026, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañó la presentación de la delegación santafesina que homenajea los 240 años del nacimiento del brigadier Estanislao López.
En la velada de este sábado, estuvo también junto a su par de Córdoba, Martín Llaryora, compartiendo un mensaje político y cultural de fuerte contenido simbólico.
“Santa Fe y Córdoba son provincias equilibradas, que cuidan los recursos, y son provincias que traccionan y que empujan”, afirmó Pullaro, al subrayar el rol productivo del interior del país.
“Nosotros creemos en el trabajo, creemos en la producción y eso es lo que vamos a defender. Si desde el gobierno nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”, sostuvo el mandatario. “Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”, agregó.
La presencia institucional santafesina en Cosquín estuvo atravesada por el homenaje histórico a Estanislao López y por un mensaje político contemporáneo. “Venimos a mostrar la vida, los valores, los principios y las ideas del brigadier Estanislao López, que fundó la provincia de Santa Fe y que representó una concepción profunda del federalismo”, expresó Pullaro.
En ese marco, destacó el carácter simbólico de la participación cultural: “Lo que trae Santa Fe hoy, con sus mejores artistas, bailarines y músicos, es un mensaje que se expresa a través del arte, la cultura y la identidad de un pueblo que quiere trabajar y progresar”.
La palabra de Llaryora
Por su parte, Llaryora valoró el impacto social y económico de los festivales populares. “La defensa de la cultura y de nuestros festivales genera muchísimo trabajo. Gobernar también es generar empleo”, afirmó.
Además, destacó las obras de infraestructura vial realizadas en Córdoba: “Hoy venir a Cosquín, a Jesús María y a otros festivales con las autovías terminadas mejora la seguridad vial y los tiempos de traslado”.
Consultado sobre la relación con el gobierno nacional, Pullaro dijo: “Siempre mantuve una buena relación con el presidente Javier Milei. Nos hemos comunicado en varias oportunidades y siempre que nos convocaron estuvimos”.