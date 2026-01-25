La política en foco

En la gestión Pullaro, a la eficiencia, sumarle cercanía

El gobierno está solo en el escenario político provincial como ocurre con el nacional. Pullaro apuesta a recorrer el territorio y mostrarse con las obras en marcha. Febrero retoma la agenda legislativa con leyes para complementar la Constitución y acuerdos para la justicia, el Tribunal de Cuentas y Enress.