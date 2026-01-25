Estudio de opinión pública

Continuidad como horizonte: la gestión Pullaro consolida respaldo social en Santa Fe

El trabajo muestra la evolución positiva en la gestión provincial, mejora sostenida en la percepción de la seguridad y fortalecimiento de la imagen del gobernador, que alcanza un 54 % de valoración positiva. La mayoría del electorado se inclina hoy por la continuidad del actual gobierno.