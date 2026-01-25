Continuidad como horizonte: la gestión Pullaro consolida respaldo social en Santa Fe

La política santafesina comienza 2026 con un dato central: la consolidación de un clima de respaldo mayoritario a la actual administración provincial. Según una encuesta de los primeros días de enero elaborada por la consultora Trends, el 48 % de los santafesinos votaría hoy por la continuidad del gobierno de Maximiliano Pullaro, frente a un 42 % que optaría por un cambio, mientras un 10 % no se pronuncia.
El resultado no aparece como un hecho aislado en el escenario político provincial. Los datos son coincidentes con los difundidos a comienzos de la semana por la consultora GyC Comunicaciones, que también mostraron niveles mayoritarios de respaldo a la gestión y una valoración positiva de la figura del gobernador, reforzando un patrón convergente entre distintos estudios de opinión pública.
Más allá del dato electoral, el relevamiento de Trends describe un proceso más profundo: una evolución positiva sostenida en los principales indicadores de evaluación pública. La gestión Pullaro alcanza un 53 % de imagen positiva frente a un 39 % negativa, con una brecha favorable de 14 puntos. La serie comparativa muestra estabilidad en los niveles altos de aprobación durante 2025 y una nueva mejora al comenzar 2026, mientras la valoración negativa registra un descenso progresivo.
En paralelo, la percepción de la seguridad provincial, uno de los ejes estructurales de la agenda pública santafesina, también exhibe una tendencia favorable. El 53 % de los encuestados considera que la seguridad mejoró desde la asunción del actual gobernador, frente a un 42 % que sostiene que empeoró o continúa igual de mal. El dato consolida una evolución positiva sostenida desde enero de 2025.
La imagen personal del gobernador acompaña ese proceso. Pullaro registra un 54 % de imagen positiva contra un 41 % negativa, con una brecha de 13 puntos, consolidando un liderazgo político con niveles de aprobación estables y tendencia ascendente.
El estudio fue realizado entre el 5 y el 12 de enero de 2026 sobre una muestra probabilística estratificada de 1.200 casos en toda la provincia, mediante cuestionario autoadministrado online (CAWI), con cuotas por edad, género, región y voto anterior, margen de error de ±2,9 % y nivel de confianza del 95 %.
El estudio completo