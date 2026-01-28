Desde Mar del Plata, Milei llamó a realizar inversiones en la Argentina

El presidente Javier Milei recorrió este martes el Parque Industrial de Mar del Plata, acompañado por la secretaria general de la Presidencia y presidente de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, y convocó a la inversión privada como “eje central del crecimiento económico” del país.
“Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo”, expresó Milei.
Milei junto al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.
Durante la visita, el mandatario dialogó con empresarios y trabajadores del sector productivo local y realizó un fuerte llamado a la inversión privada como eje central del crecimiento económico del país.
La recorrida por el parque industrial forma parte de una serie de actividades que el Presidente viene desarrollando para reforzar el vínculo con el sector productivo, promover un clima favorable para las inversiones y transmitir los lineamientos económicos del Gobierno nacional.
En esa línea, Milei remarcó la necesidad de consolidar un modelo basado en la “libertad económica, la iniciativa privada y la reducción del peso del Estado, como pilares para generar empleo genuino y atraer capitales”.
Asimismo, visitó este martes la fábrica de la heladería Lucciano's en Mar del Plata y expresó que el país “tiene el mejor helado por lejos y todos en el mundo deberían probarlos”.