En la Patagonia

El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea en cuatro provincias por los incendios forestales

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Ejecutivo nacional declaró la Emergencia Ígnea y zona de desastre en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida habilita recursos extraordinarios, coordina acciones con provincias y municipios, y busca frenar los focos activos, asistir a comunidades afectadas y restaurar áreas dañadas.