El Gobierno optaría por avanzar con la Emergencia Ígnea mediante un DNU

El Gobierno tendría resuelto declarar la Emergencia Ígnea mediante un DNU. La decisión surgió luego de la reunión de la mesa política de la Casa Rosada que tuvo lugar este jueves desde el mediodía.
La medida promete agilizar la entrega de recursos para combatir incendios en la Patagonia, evitando el trámite legislativo ante la urgencia reclamada por los gobernadores del sur argentino.
Así, el núcleo duro de la administración libertaria habría descartado la vía legislativa para acelerar la respuesta a los reclamos de las provincias del sur argentino e incrementar partidas presupuestarias destinadas al combate del fuego en la Patagonia.
La decisión, acordada en medio de la presión de los gobernadores del sur, se coló en el corazón de una reunión que tenía entre sus ejes las negociaciones por la reforma laboral, el principal proyecto al que apunta el gobierno nacional para las extraordinarias de febrero.
La reunión de mesa política estuvo encabezada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); y el titular de Diputados, Martín Menem.
En el mismo sentido se expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, luego de la reunión que mantuvo con los gobernadores dialoguistas a la que calificó de “positiva”.
En declaraciones a la prensa, remarcó que “en las próximas horas”, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolverá el posible tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea.
La solicitud había sido encabezada por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Los mandatarios patagónicos habían pedido que el Congreso trate con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.
Santilli remarcó que el Gobierno nacional está al tanto de lo que sucede en el sur del país y “presente en los incendios”, por lo que avanzaría directamente mediante la vía ejecutiva, para no demorar los plazos en el combate del fuego.
Asimismo, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $ 129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación, fiscalización y sostenimiento operativo del sistema federal de respuesta ante emergencias.
Fue a través de la Resolución 91/2026 firmada por la Ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La gestión de Monteoliva fue destacada por Santilli tanto en el envío de brigadistas y de equipamiento de helicópteros hidrantes, al mismo tiempo en que remarcó que “se está trabajando” en todos los incendios.
En tanto, los principales incendios que afectan al territorio patagónico se concentran en el Parque Nacional Los Alerces y Epuyén, que avanzan sin control en dirección a poblaciones y zonas rurales, luego de arrasar con la vegetación que tenía por delante. La situación se ve agravada por el clima sin precipitaciones a la vista y días con temperaturas por encima de los 30 grados.