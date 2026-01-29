Santa Fe tiene más de 300 brigadistas certificados para combatir incendios forestales
La estructura de respuesta incluye recursos humanos y técnicos bajo la coordinación de Protección Civil, según detalló Daniel Iglesias, responsable de la Zona Norte, al referirse al estado de preparación y al trabajo articulado con Nación y otras provincias.
Brigadistas de Santa Fe en tareas de entrenamiento y alistamiento.
Desde que se desataron los incendios forestales en Chubut, la provincia de Santa Fe mantiene activos todos sus protocolos de emergencia para una eventual intervención. Esto fue confirmado por Daniel Iglesias, director provincial de la Zona Norte de Protección Civil, quien detalló el nivel de preparación, la capacidad operativa y el despliegue previsto ante un eventual requerimiento nacional.
Iglesias explicó que, apenas se conocieron los primeros focos, se activaron las medidas preventivas habituales. “Como en otras oportunidades hicimos todas las preparatorias necesarias: tener las brigadas alertas y los equipos en condiciones”, señaló.
En ese marco, destacó el rol del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el esquema de coordinación: “El gobernador estuvo en contacto con el gobernador de la provincia de Chubut, poniéndose a disposición, y lo mismo ocurre con la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad Nacional”.
Según precisó el funcionario, actualmente se están movilizando brigadas de la zona cordillerana y de Córdoba, mientras que el resto de las provincias permanece en estado de apresto. “Las otras provincias quedaron en alerta para movilizar cuando sea necesario”, indicó, y agregó que Santa Fe mantiene disponibles tanto a los bomberos voluntarios como al personal de la Dirección General de Policía.
Capacitaciónycertificacionesoficiales
Uno de los puntos centrales del operativo es la formación del personal. Iglesias remarcó que la provincia cuenta con recursos humanos altamente especializados: “En Santa Fe tenemos más de 300 brigadistas forestales certificados”. Aclaró además que la normativa nacional exige una habilitación específica “que se emite a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego”.
Personal durante una capacitación de combate del fuego.
Esa certificación se complementa con la experiencia en terreno. “Tenemos más de 150 hombres que han trabajado directamente en distintos incendios que, lamentablemente, se registraron en estos últimos dos años”, afirmó. En ese sentido, subrayó que cada siniestro requiere estrategias particulares: “Cada incendio tiene características especiales y se aplican técnicas específicas”.
La complejidad geográfica de las zonas afectadas obligó a adaptar los recursos técnicos. Iglesias puso especial énfasis en las comunicaciones, “ahora se trabaja con comunicación satelital”, explicó. Además, confirmó la reciente incorporación de nuevos recursos: “Se presentaron nuevos equipos, bombas de alta presión y 300 tramos de manguera. Estamos equipados y preparados para ese desafío”.
Capacidad de despliegueinmediato
El director provincial aseguró que la respuesta puede ser casi inmediata. “Con todo el equipamiento podríamos estar saliendo mañana mismo. Tenemos una activación de menos de 24 horas para poder desplazarnos”, sostuvo. Los traslados, explicó, pueden realizarse tanto por vía aérea —mediante aeronaves de la Fuerza Aérea provistas por el Ministerio de Defensa— como por tierra.
Unidades listas para ser desplegadas ante incendios en distintos puntos del país.
En cuanto al apoyo aéreo, precisó que “la aeronave está en proceso de preparación, realizando los últimos ajustes para poder prestar servicio”. Finalmente, aclaró que todo despliegue depende del comando de incidentes que actúa en el lugar del siniestro: “Pueden pedir solo personal, o personal con equipos y comunicaciones. Para cualquiera de esas situaciones estamos preparados y atentos”.
Desde el inicio de los focos en el sur del país, Santa Fe permanece en alerta amarilla. “Estamos atentos a que la Agencia Federal de Emergencias o los gobiernos provinciales hagan las solicitudes correspondientes”, concluyó Iglesias, reforzando el mensaje de disponibilidad y respuesta inmediata ante la emergencia forestal.