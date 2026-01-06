Parque Sur: refuerzan la limpieza tras la aparición de algas en el lago y piletones

Ante la presencia de algas y vegetación acuática en el piletón mayor y el lago del Parque Sur, en la ciudad de Santa Fe, desde el municipio aclararon que se trata de un fenómeno natural vinculado a las condiciones climáticas y confirmaron que se están realizando tareas de limpieza y mantenimiento de manera permanente.
Mantenimiento yrecuperación
El director de Grandes Parques del municipio, Mariano Sellos, explicó que estas acciones forman parte de una política sostenida de puesta en valor de los espacios públicos. “Desde el comienzo de la gestión comenzamos con una política de recuperar los espacios públicos, los espacios verdes y los grandes parques, como el Parque Sur”, señaló.
En ese marco, indicó que existe una planificación constante para garantizar el buen estado de las instalaciones. “Tenemos una planificación semanal de la puesta a punto para que los piletones funcionen. La parte del lago está monitoreada, como también están monitoreados constantemente los piletones para que estén en óptimas condiciones y los santafesinos los puedan disfrutar”, afirmó.
La vegetación detectada responde a factores climáticos y estacionales. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Algas yvegetación
Respecto a la aparición de algas en el piletón mayor, Sellos llevó tranquilidad y descartó cualquier tipo de riesgo sanitario. “No es ninguna contaminación, Simplemente proliferan algas por cuestiones climáticas”, explicó.
Según detalló, este proceso responde a una combinación de factores ambientales. “A veces las altas temperaturas, sumadas a la falta de oxígeno y también a las lluvias que venimos teniendo semanalmente, aportan nutrientes que generan la proliferación de estas algas”, sostuvo.
El lago permanece bajo control y seguimiento permanente. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
El funcionario remarcó que tanto el piletón grande como los lagos del Parque Sur y del Parque Garay se encuentran bajo control permanente. “Tenemos monitoreado el piletón grande, como también los lagos, con una planificación anual y semanal”, indicó.
Equilibrio biológico
La extracción de la vegetación se realiza de forma manual para no alterar el ecosistema. “No queremos alterar la biología de los lagos. El lago busca su equilibrio, por eso empiezan a aparecer estos vegetales, que son de distintas especies: repollitos, algas, azollas, elodeas. Vamos combatiéndolas, pero también buscamos que el propio lago tenga su equilibrio biológico”, explicó Sellos.
Las intervenciones se realizan de forma planificada durante la semana. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
El Parque Sur cuenta con tres piletones habilitados y una plaza húmeda, ubicados en distintos sectores del predio. “Son los tres anillos que vemos en la bajada de Primero de Mayo, uno en la zona del Carribar y otro en la bajada de Deportes, más la plaza húmeda”, detalló el director de Grandes Parques.
Sobre el cronograma de mantenimiento, precisó: “Los días lunes realizamos el desagote y entre lunes y martes terminamos con la limpieza general. El miércoles prendemos los chorros para que el fin de semana ya los puedan utilizar”.
El parque continúa abierto en los sectores habilitados. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Finalmente, Sellos recordó que el piletón grande no está habilitado para el ingreso de personas y explicó el rol del sistema de chorros. “El que está prohibido meterse es el piletón grande, donde aparecieron esas algas. Los chorros aportan oxígeno y el oxígeno combate a estas materias vegetales que pueden aparecer”, concluyó.