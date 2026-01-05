Poletti sobre problemas en plazas: "No vamos a permitir agresiones ni vandalismo"

A raíz de una publicación de El Litoral por vandalismo en la plaza frente al Teatro Municipal, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, brindó declaraciones al respecto.
El intendente capitalino fue consultado sobre sendos hechos ocurridos en espacios públicos del micro y macro centro; respaldó el accionar de la GSI junto con la policía.
El mandatario capitalino respaldó las intervenciones conjuntas entre el municipio y la policía tras una serie de agresiones y hechos vandálicos en espacios públicos. Confirmó aprehensiones reiteradas y aseguró que el ordenamiento urbano es uno de los ejes centrales de su gestión.
El intendente explicó que los días 29 y 30 de diciembre se actuó a partir de denuncias de vecinos en una plaza ubicada frente al teatro. “Uno de los ejes de nuestra gestión es ordenar la ciudad. Ante un llamado, el binomio municipal con la GCI intervino junto a la policía”, señaló Poletti. En ese lugar, un hombre agredió primero a una persona en situación de calle y luego a otro ciudadano.
Poletti detalló que el agresor fue aprehendido, pero que al día siguiente, tras recuperar la libertad, volvió a protagonizar un hecho violento. “A través del centro de monitoreo se detectó que era la misma persona. Se acudió nuevamente y esta vez agredió a empleados municipales. Fue detenido otra vez, incluso delante de su familia”, relató, y reconoció la complejidad de estas situaciones.
El jefe del Ejecutivo local remarcó que esa plaza fue recientemente puesta en valor. “Se recuperó la fuente, se arreglaron los juegos y se limpia todas las madrugadas para eliminar el excremento de palomas. Todos los días intervenimos para evitar que se pernocte allí”, afirmó Poletti, al subrayar la presencia constante del municipio en el espacio público.
También se refirió a un hecho ocurrido el 4 de enero en una placita de General López, donde se retiró a un usurpador de un gabinete de limpieza. “En represalia, durante la madrugada atacó el Palacio Municipal, rompió un vidrio y fue aprehendido en Plaza San Martín”, indicó. Según dijo, todo quedó registrado por el sistema de monitoreo.
Finalmente, Poletti destacó el trabajo articulado con la policía y la rápida respuesta de los móviles. “No demoran más de tres o cuatro minutos en llegar. Está todo registrado y vamos a mostrar las imágenes. A veces no es suficiente, pero vamos a seguir. No vamos a permitir agresiones ni vandalismo y vamos a poner orden en la ciudad”, concluyó.