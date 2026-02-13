Video: captaron una sorprendente tromba marina en las islas de San Javier

Una tromba marina, también conocida como manga de agua, sorprendió en las últimas horas a puesteros de la zona de islas del distrito San Javier, en la costa de la provincia de Santa Fe.
El fenómeno sorprendió este jueves a puesteros de la zona.
El fenómeno fue registrado de manera casera por los propios isleños, quienes captaron impactantes imágenes mientras se desarrollaba sobre el río.
Una tromba marina es un remolino de aire y agua que se forma sobre superficies acuáticas, similar a un tornado, pero generalmente de menor intensidad.
Asimismo, se produce por la inestabilidad atmosférica y el contraste de temperaturas entre el aire y el agua, generando una columna visible que conecta la nube con la superficie.
El material en video fue facilitado por Pablo Bugnon, presente en la zona de los hechos y quien capturó las imágenes del fenómeno.
No es necesario que se presente en un océano para ser una tromba marina. Las trombas marinas pueden formarse en cualquier cuerpo de agua lo suficientemente grande y con las condiciones atmosféricas adecuadas.
Puede ser en ríos anchos y grandes lagos con la condición de que el agua esté más cálida que el aire que se desplaza sobre ella, lo que genera la inestabilidad necesaria para el embudo.
Si el embudo está sobre el pasto o donde están los animales, técnicamente ya no es una tromba marina, sino un tornado, por lo que si se ubica en zonas especificadas como rebaños, cambia su denominación.