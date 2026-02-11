Cayastá cerró la Escuela de Verano y vivió un fin de semana a puro sabor local
Con la finalización de la Escuela de Verano y la realización de una Feria Gastronómica, Cayastá cerró enero con propuestas que combinaron educación, recreación, impulso al emprendedurismo y compromiso ambiental, consolidando espacios de encuentro para vecinos y visitantes.
Cayastá cerró la Escuela de Verano y celebró una feria gastronómica
El mes de enero culminó en Cayastá con dos actividades que reflejaron el dinamismo social y comunitario de la localidad: el cierre de una nueva edición de la Escuela de Verano y la realización de una Feria Gastronómica que convocó a familias, emprendedores y visitantes.
Ambas propuestas se consolidaron como espacios de participación e integración, articulando políticas educativas, recreativas y de desarrollo local.
Un espacio de aprendizaje y contención durante el receso
La Escuela de Verano se desarrolló en las instalaciones del Club Alianza Costera, en el marco de un trabajo conjunto entre la institución, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Gobierno Comunal.
El programa tuvo como objetivo sostener los procesos de aprendizaje durante el receso escolar, complementando la trayectoria educativa de niñas, niños y jóvenes a través de actividades pedagógicas, deportivas, culturales y recreativas.
La iniciativa no sólo apuntó a reforzar contenidos, sino también a promover la convivencia, el disfrute del tiempo libre y la construcción de vínculos en un entorno cuidado.
En ese contexto, la comuna realizó un aporte económico destinado a la refacción de la pileta del club, una mejora que permitió garantizar su uso durante toda la temporada estival y ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades acuáticas.
Desde la organización destacaron el compromiso de docentes, profesores, instituciones y familias que acompañaron la propuesta, subrayando la importancia de sostener estos espacios como herramientas de inclusión y contención social.
Sabores regionales y apoyo a emprendedores
En paralelo, el fin de semana se llevó adelante una Feria Gastronómica que reunió a vecinos y visitantes en un encuentro orientado a promover el trabajo de emprendedores locales y poner en valor la identidad culinaria de la región costera.
La jornada ofreció una variada propuesta de platos y productos elaborados en la zona, generando un espacio de intercambio de saberes, experiencias y tradiciones. El evento no sólo impulsó la economía local, sino que también fortaleció el sentido de pertenencia y la revalorización de los sabores típicos.
Uno de los momentos más convocantes fue el bingo alimentario, una actividad participativa que combinó entretenimiento y educación nutricional, logrando la participación de familias completas.
Comunidad y compromiso ambiental
La feria también incorporó una dimensión ambiental mediante la instalación de un Puesto Verde de recolección de residuos informáticos, iniciativa a cargo de @redactiva2026.La propuesta permitió acercar a la comunidad una alternativa concreta para la disposición responsable de aparatos electrónicos en desuso.
Desde el Gobierno Comunal destacaron la relevancia de impulsar este tipo de actividades integrales que articulan educación, recreación, producción local y conciencia ambiental. Según señalaron, estos espacios fortalecen el desarrollo comunitario, dinamizan la economía regional y promueven la participación ciudadana.
Con estas iniciativas, Cayastá despidió enero reafirmando su apuesta por una agenda que combina inclusión educativa, identidad cultural y crecimiento local, consolidando propuestas que trascienden lo estacional y apuntan al fortalecimiento del tejido social.