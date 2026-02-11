En la costa santafesina

Cayastá cerró la Escuela de Verano y vivió un fin de semana a puro sabor local

Con la finalización de la Escuela de Verano y la realización de una Feria Gastronómica, Cayastá cerró enero con propuestas que combinaron educación, recreación, impulso al emprendedurismo y compromiso ambiental, consolidando espacios de encuentro para vecinos y visitantes.