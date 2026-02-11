Realizan trabajos de mantenimiento en el talud de la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe llevó a cabo este miércoles un operativo especial de mantenimiento sobre el talud de la Costanera Oeste. Las tareas, que se extenderán aproximadamente durante una semana, tienen como objetivo principal el retiro de especies que crecieron de manera espontánea sobre las defensas protegidas, poniendo en riesgo la integridad de la infraestructura.
Desde la Dirección de Gestión de Riesgo del municipio informaron que si bien la presencia de árboles puede ser beneficiosa en defensas no protegidas para afirmar el suelo, la situación en la Costanera Oeste es distinta. Al tratarse de una defensa con protección de mantas y losetas hexagonales, el crecimiento de vegetación entre las juntas resulta contraproducente. Además, la mayoría de estos ejemplares nacen inclinados sobre el talud, lo que genera una presión mecánica que termina rompiendo tanto el material de protección como la estructura interna de la defensa.
La vegetación había crecido sobre la defensa.
MCSF.
Las intervenciones se concentran en los sectores donde se detectó que la vegetación nace en las mantas de cobertura y en las losetas, abarcando el trayecto que se extiende desde la zona del Faro hasta las inmediaciones del CODE y continuando hacia el norte hasta Pedro de Vega. Según el diagnóstico técnico, es fundamental conservar la superficie libre de este tipo de plantas para evitar que el desarrollo de las raíces y la inclinación de los troncos deterioren el sistema de protección hídrica de la ciudad.
“Son trabajos de mantenimiento y conservación de defensa. Aunque en defensas no protegidas las plantas ayudan a fijar el material, en las defensas protegidas (como las de la costanera) las plantas que crecen en el talud inclinado generan una fuerza tipo palanca que debilita y deteriora tanto el material de la defensa como el material que la cubre”, detalló Mariano Cabal, director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Santa Fe.
-¿En qué zonas han detectado inconvenientes y de qué tipo? Se habla de desprendimientos en la malla geotextil…
-Exactamente. La vegetación rompe y debilita tanto la malla geotextil como el articulado de los bloques de hormigón hexagonales, lo que deteriora la defensa. Hemos detectado estos problemas y estamos realizando la limpieza desde la altura de Pedro de Vega hasta el Faro, retirando todo lo que daña o puede dañar la estructura.
El operativo es ejecutado de manera conjunta por personal de la Dirección de Gestión de Riesgo y el área de Mantenimiento de Espacios Verdes. Cabe destacar que los trabajos consisten en un mantenimiento general y selectivo. No se trata de una quita total de la vegetación de la zona, sino de una intervención enfocada en aquellos ejemplares que representan un riesgo real para la estructura y para evitar una sobrepoblación que dificulte las inspecciones y el cuidado del talud.