Santa Fe ciudad

Se decomisarón 640 kilos de alimentos no aptos para el consumo y clausuró una despensa en barrio San Lorenzo

El procedimiento se realizó tras una denuncia al Sistema de Atención Ciudadana. Inspectores municipales constataron serias deficiencias higiénico-sanitarias y retiraron mercadería que representaba un riesgo para la salud pública.