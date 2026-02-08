Descacharrado en la ciudad de Santa Fe: el municipio definió el cronograma de febrero y marzo

Ante la detección de huevos y mosquitos adultos del Aedes aegypti, vector transmisor del dengue, la Municipalidad de Santa Fe anunció el cronograma de descacharrado asistido que se llevará adelante durante los meses de febrero y marzo.
Ante la detección de huevos y mosquitos adultos del Aedes aegypti, vector transmisor del dengue, la Municipalidad de Santa Fe anunció el cronograma de descacharrado asistido que se llevará adelante durante los meses de febrero y marzo.
La iniciativa forma parte de una estrategia integral de prevención, orientada a reducir los criaderos del mosquito y minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad en los períodos de mayor circulación del vector.
Si bien hasta el momento no se confirmaron casos positivos de dengue en la ciudad, el sistema de monitoreo municipal constató la presencia del mosquito en 30 barrios, lo que activó el refuerzo de las acciones preventivas.
Desde el municipio remarcan que la eliminación de recipientes que acumulan agua es la herramienta más eficaz para evitar la reproducción del mosquito y proteger la salud de la población.
Las tareas de descacharrado asistido comenzaron en aquellos sectores que registraron mayor impacto durante la última etapa epidémica y en los barrios donde actualmente se detecta una mayor actividad del mosquito.
El operativo se desarrolla de manera coordinada entre distintas áreas municipales y consiste en el retiro de objetos en desuso que puedan acumular agua, como baldes, latas, botellas, neumáticos, electrodomésticos fuera de uso y otros recipientes.
El procedimiento se realizará los días miércoles, en el horario de 9 a 12, con personal municipal debidamente identificado que recorrerá los domicilios incluidos en el cronograma. Desde el municipio solicitan a los vecinos y vecinas facilitar el acceso a patios y espacios abiertos, ya que allí se concentran la mayoría de los criaderos del Aedes aegypti.
Febrero
Miércoles 11: Jardín Mayoraz
Miércoles 18: La Boca (Alto Verde)
Miércoles 25: Candioti Sur
Marzo
Miércoles 4: Liceo Norte
Miércoles 11: Atilio Rosso (Villa Oculta)
Miércoles 18: Sargento Cabral
Desde la Municipalidad indicaron que las fechas y zonas fueron definidas a partir de los relevamientos epidemiológicos y entomológicos, y no se descarta ampliar el operativo a otros barrios si las condiciones lo requieren.
Además del retiro de cacharros, el operativo incluye una fuerte tarea de concientización. Promotores de la Dirección de Promoción de la Salud visitarán los domicilios para dialogar con los vecinos, recordar las principales medidas de prevención y brindar información sobre los síntomas del dengue y los signos de alarma ante los cuales se debe consultar de manera inmediata al sistema de salud.
En ese marco, se propondrá a las familias realizar una revisión conjunta de patios, terrazas y balcones para identificar y eliminar posibles reservorios de agua. La experiencia indica que la participación activa de la comunidad es fundamental para sostener en el tiempo las acciones de prevención.
Desde el municipio también recordaron que, ante cualquier duda sobre la identidad del personal que participa del operativo, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de atención ciudadana 0800-777-5000.
En cuanto a las recomendaciones generales, se insiste en vaciar y dar vuelta todos los recipientes que puedan acumular agua; limpiar y destapar desagües y canaletas; cambiar diariamente el agua de bebederos de animales; mantener limpios y desmalezados patios y jardines; usar repelentes, espirales o insecticidas autorizados; y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.
Finalmente, las autoridades sanitarias subrayan la importancia de no automedicarse ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, como fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares y malestar general. En esos casos, se recomienda consultar de inmediato al médico o al centro de salud más cercano.