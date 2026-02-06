Alerta preventiva por dengue: hallaron actividad del vector en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Semana a semana, la Municipalidad de Santa Fe realiza un monitoreo entomológico para seguir la actividad del mosquito que transmite dengue. El control se basa en la recolección y análisis de ovitrampas instaladas en distintos puntos de la ciudad.
El monitoreo municipal con ovitrampas registró resultados positivos en distintos sectores de la ciudad durante la semana epidemiológica 5. No hay casos confirmados, pero se refuerzan descacharrado y prevención.
En la semana epidemiológica 5, comprendida entre el 27 de enero y el 5 de febrero, se confirmaron resultados positivos en 30 barrios. El dato se asocia a presencia de huevos en ovitrampas y, en algunos sectores, a detección de mosquitos adultos.
Según el reporte municipal, dieron positivo Altos del Valle, Ceferino Namuncurá, Juventud del Norte, Cabal, San Pantaleón, Barranquitas Sur, Parque Juan de Garay, Ex Plaza España, República de Los Hornos, Jardín Mayoraz, J.B. Alberdi y Guadalupe Este.
También se registraron resultados positivos en Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Candioti Sur, Colastiné Norte, La Boca Alto Verde, La Guardia, Cabaña Leiva y Mariano Comas.
El informe agregó que en República del Oeste se detectó presencia de vectores adultos. En tanto, se halló presencia de huevos y adultos en Centro, Candioti Norte, Sargento Cabral, General Alvear, Guadalupe Oeste, Coronel Dorrego y Sur.
Desde el Municipio remarcaron que no hay casos positivos de dengue en Santa Fe, aunque sí presencia del mosquito transmisor. Por ese motivo, continúan acciones de promoción y prevención en espacios públicos, ferias, eventos y escuelas, además de operativos territoriales.
El sistema de seguimiento cuenta con 60 localizaciones, con dos ovitrampas por punto, distribuidas en distintos barrios. El monitoreo se realiza mediante un convenio con el grupo de Clima y Salud del CEVARCAM-FICH de la Universidad Nacional del Litoral.
Ante la detección del vector, se recomienda eliminar recipientes que acumulen agua, revisar y limpiar desagües y canaletas, y extremar cuidados en elementos que no se pueden descartar, como bebederos, floreros, baldes, piletines y tanques, especialmente después de lluvias.
También se aconseja usar repelentes, espirales o insecticidas en interiores, mantener patios y jardines limpios y desmalezados, colocar mosquiteros y proteger desagües. El Municipio pidió facilitar el acceso a los equipos que realizan descacharrado asistido en los sectores priorizados.
La Municipalidad recordó que el personal municipal está debidamente identificado y que, ante dudas, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 0800 777 5000. Además, ante síntomas compatibles, se recomienda consultar al médico y evitar la automedicación.