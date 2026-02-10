Seguridad alimentaria

Detectan y retiran golosinas y galletitas ilegales en comercios de Santa Fe

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió la elaboración, tenencia y comercialización de una serie de productos importados que no cumplen con la normativa vigente. Se trata de golosinas y galletitas que carecen de registros, datos del elaborador e información nutricional.