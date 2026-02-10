Detectan y retiran golosinas y galletitas ilegales en comercios de Santa Fe
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió la elaboración, tenencia y comercialización de una serie de productos importados que no cumplen con la normativa vigente. Se trata de golosinas y galletitas que carecen de registros, datos del elaborador e información nutricional.
ElMinisterio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), emitió un alerta de seguridad alimentaria y dispuso la prohibición inmediata de una serie de alimentos importados que se encontraban en circulación sin cumplir con los requisitos obligatorios de rotulado establecidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).
Prohibición en toda la provincia
La medida alcanza a la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de los productos detectados, y rige en todo el territorio santafesino.
Según se informó oficialmente, los alimentos observados no declaran en sus rótulos información esencial, como los registros correspondientes para productos importados, el nombre y domicilio de la razón social responsable y la tabla de información nutricional.
Desde la Assal indicaron que, al no cumplir con los artículos 155 y 6 bis del Código Alimentario Argentino, estos productos son considerados ilegales, ya que no es posible verificar su trazabilidad, su origen real ni las condiciones en las que fueron elaborados y transportados.
“El rotulado es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de los consumidores. La ausencia de datos obligatorios impide conocer qué se está consumiendo, de dónde proviene y si cumple con los estándares sanitarios exigidos en el país”, señalaron desde el organismo provincial.
La detección de estos alimentos se dio en el marco de los controles habituales que realiza la Assal en comercios, distribuidores y puntos de venta, donde se procedió a la toma de muestras y posterior análisis en laboratorio.
Piruleta de caramelo con forma de muñeca, marca Pokemón
Productos alcanzados por la medida sanitaria
Con el objetivo de alertar a la población y evitar su consumo, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria difundió el detalle completo de los productos involucrados, junto con los informes de laboratorio y actas de toma de muestras correspondientes.
Entre los alimentos prohibidos se encuentran distintas golosinas, galletitas y snacks de origen importado, muchos de ellos con presentaciones llamativas y orientadas al público infantil.
De acuerdo con la información oficial, los productos son los siguientes:
Informe de Laboratorio Nº 53161: Barrita cubierta sabor chocolate y leche, marca Junyi Bob Esponja, contenido neto 48 gramos. Lote 19/09/2025. Fecha de elaboración 19 de septiembre de 2025. Fecha de vencimiento 18 de septiembre de 2026.
Informe de Laboratorio Nº 53162: Producto Pocky sabor durazno, marca Glico, contenido neto 55 gramos. Lote N09/05/2025 C92TSG. Fecha de elaboración 9 de mayo de 2025. Validez de 12 meses.
Informe de Laboratorio Nº 53163: Caramelos gomosos de jugo probiótico, marca Leda Xuetang, contenido neto 95 gramos. Lote 04/08/2025 F. Fecha de elaboración 4 de agosto de 2025. Validez 12 meses.
Informe de Laboratorio Nº 53164: Gomitas de fruta con vitamina C, contenido neto 95 gramos. Lote 21/07/2025 F. Fecha de elaboración 21 de julio de 2025. Validez 12 meses.
Informe de Laboratorio Nº 53165: Galletas rellenas sabor leche, marca Junyi, contenido neto 42 gramos. Lote 16/09/2025. Fecha de elaboración 16 de septiembre de 2025. Validez 12 meses.
Producto Pocky sabor durazno
Informe de Laboratorio Nº 53166: Galletas rellenas sabor frutilla, marca Junyi, contenido neto 42 gramos. Lote 16/09/2025. Fecha de elaboración 16 de septiembre de 2025. Validez 12 meses.
Informe de Laboratorio Nº 53167: Galletas rellenas sabor chocolate, marca Junyi, contenido neto 42 gramos. Lote 16092025. Fecha de elaboración 16 de septiembre de 2025. Validez 12 meses.
Informe de Laboratorio Nº 53168: Piruleta de caramelo con forma de muñeca, marca Pokemón, contenido neto 80 gramos. Lote 08/09/2025. Fecha de elaboración 8 de septiembre de 2025. Validez 18 meses.
Informe de Laboratorio Nº 53169: Vaso de galletas con salsa, marca Lotte Galleta, contenido neto 25 gramos. Lote 02/09/2025. Fecha de elaboración 2 de septiembre de 2025. Validez 12 meses.
Todos estos productos fueron retirados del circuito comercial y se ordenó a los comercios cesar inmediatamente su venta y exhibición.
Recomendaciones para consumidores y comercios
Desde la Assal solicitaron a la población no consumir ninguno de los productos detallados y, en caso de haberlos adquirido, evitar su ingesta, especialmente en niños, y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades sanitarias.
Asimismo, recordaron a comerciantes y distribuidores que es su responsabilidad verificar que los alimentos que comercializan cuenten con los registros sanitarios obligatorios y con un rotulado completo y en idioma español, tal como lo establece la normativa vigente.
El organismo provincial reiteró que continuará reforzando los controles en puntos de venta, especialmente sobre productos importados, y llamó a la comunidad a colaborar informando la presencia de alimentos sin rotulación adecuada o de origen dudoso.
“La seguridad alimentaria es una construcción colectiva. El rol del Estado es controlar y sancionar, pero también es fundamental la responsabilidad de comerciantes y consumidores”, subrayaron desde la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.