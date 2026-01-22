#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Alerta alimentaria

La Assal prohibió el jugo bovino "La Chacha"

"El registro de SENASA no corresponde a ese alimento y no declara la información obligatoria, resultando ser un producto falsificado", se argumentó.

La Assal prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en toda la provincia de Santa Fe del jugo bovino La Chacha.La Assal prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en toda la provincia de Santa Fe del jugo bovino La Chacha.
Seguinos en
Por: 

El Ministerio de Salud, a través de su Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió en todo el territorio santafesino la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición, del jugo bovino marca La Chacha.

La medida se debe a que el producto presenta un registro de SENASA que pertenece a otra marca y no declara la información obligatoria, resultando ser ilegal al infringir el Código Alimentario Argentino.

Detalles

En este marco, la Agencia detalló el producto a los fines de alertar a la población con la información precisa:

Producto: Primer jugo bovino

Marca: La Chacha

SENASA: Nº 1148 01330/5

Peso Neto: 1 kg

Vence: abril 2026

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Ministerio de Salud
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro