La Assal prohibió el jugo bovino "La Chacha"

El Ministerio de Salud, a través de su Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió en todo el territorio santafesino la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición, del jugo bovino marca La Chacha.
La medida se debe a que el producto presenta un registro de SENASA que pertenece a otra marca y no declara la información obligatoria, resultando ser ilegal al infringir el Código Alimentario Argentino.
Detalles
En este marco, la Agencia detalló el producto a los fines de alertar a la población con la información precisa:
Producto: Primer jugo bovino