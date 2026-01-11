Faena ilegal en Venado Tuerto: secuestraron casi 400 kilos de carne

Un procedimiento por faena ilegal permitió secuestrar cerca de 390 kilos de carne vacuna en una finca ubicada en la zona suburbana de Venado Tuerto, en el sur de la provincia de Santa Fe. El operativo fue encabezado por personal de la Policía Rural “Los Pumas”, con apoyo de organismos municipales y provinciales.
La intervención fue realizada por efectivos de la Sección Nº 8 de la Dirección General de Seguridad Rural, con asiento en Venado Tuerto, junto a inspectores del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (IMUSCA) y de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL).
Durante la inspección del predio, las autoridades constataron irregularidades vinculadas al manejo, conservación y origen de los alimentos, lo que motivó la intervención inmediata de los organismos sanitarios.
Carne decomisada y elementos incautados
En el marco del allanamiento, autorizado por la Fiscalía competente, se procedió al secuestro de aproximadamente 390 kilos de cortes cárnicos vacunos, además de restos faenados de bagres y un pato, que no contaban con las condiciones ni habilitaciones correspondientes.
Por disposición de ASSAL, todos los productos fueron decomisados de manera inmediata, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de infracciones, a fin de evitar su posible comercialización y riesgos para la salud pública.
Investigación en curso
Fuentes oficiales indicaron que una persona fue identificada durante el procedimiento. No obstante, al cierre de esta edición no se habían brindado precisiones sobre su situación procesal ni eventuales imputaciones.
La investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar responsabilidades y el alcance de la actividad ilegal detectada.