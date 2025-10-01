Venado Tuerto: el nuevo Centro de Justicia Penal estará listo para el 2026

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, encabezó una recorrida por las obras del futuro Centro de Justicia Penal de Venado Tuerto, que se levanta sobre la estructura histórica del antiguo Hospital Gutiérrez, en el barrio San Martín.
El ministro Enrico presente en Venado Tuerto para recorrer la obra.
“Cuando uno llega por avenida Eva Perón ya puede ver este edificio enorme que antes no estaba en el horizonte. Tiene seis niveles: subsuelo, planta baja y cuatro pisos más, donde funcionará el Centro de Justicia Penal de Venado Tuerto y la región”, explicó Enrico.
El complejo concentrará dependencias del Ministerio de Seguridad, la Policía de Investigaciones, fiscales, jueces y defensores, además de salas para audiencias y juicios penales. “Esto le va a dar vida a esta parte de la ciudad y es una infraestructura pensada para las próximas décadas”, destacó el ministro.
Historia y modernidad
La nueva estructura comparte el prdio con el antiguo edificio.
El proyecto respeta la arquitectura del primer hospital de Venado Tuerto, inaugurado hace 118 años. “Se cuidó el edificio original y sobre el mismo previo se montó la estructura metálica de la ampliación. Adaptamos todo para que convivan lo histórico y lo nuevo”, señaló.
La obra contempla la instalación de seis celdas para detenidos transitorios, que serán trasladados directamente a las audiencias. No obstante, Enrico remarcó que “hoy muchas audiencias se realizan de manera virtual desde alcaidías y penales, lo que evita traslados y optimiza recursos”.
El edificio también se prepara para albergar los futuros juicios por jurados en la provincia. “Habrá que adaptar las salas para 12 vecinos que deberán emitir un veredicto, como en las películas norteamericanas. Eso es un cambio trascendental”, anticipó el funcionario.
Avance y entrega de la obra
Intenso trabajo para recuperar la centenaria construcción.
Actualmente, los trabajos registran un 56% de avance. Según Enrico, la finalización está prevista para octubre de 2026. “La decisión es entregar la obra completa, no por etapas. Es un proyecto complejo, con contrapuntos propios de cualquier obra civil, pero viene avanzando bien”, aseguró.
Finalmente, el ministro aclaró que una vez concluida la construcción, la puesta en funcionamiento quedará en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Acusación, recientemente creado.
