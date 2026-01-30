Anmat

Se prohibió un aceite de oliva por ser falso: se vendía en Santa Fe y otras provincias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ordenó la prohibición total de un aceite de oliva extra virgen que se comercializaba con registros sanitarios inexistentes. El producto fue detectado en comercios de Santa Fe y Córdoba y representa un riesgo para la salud por no poder garantizarse su origen ni su calidad.