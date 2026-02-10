Se prohibieron productos médicos, de limpieza y cosméticos por falta de registro y riesgos para la salud
Las medidas alcanzan a un concentrador de oxígeno sustraído, lavandina sin autorización sanitaria, productos para el cuidado automotor y cosméticos capilares comercializados por internet. La decisión busca proteger a los consumidores ante posibles riesgos.
Entre los productos alcanzados se encuentran shampoos, mascarillas, sérums, tónicos capilares y tratamientos de alisado
Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficialy tienen alcance en todo el territorio nacional.
Las medidas apuntan a resguardar la salud de la población, ya que se trata de productos que podrían representar un riesgo sanitario por no cumplir con la normativa vigente, por desconocerse su trazabilidad o por haber sido comercializados fuera de los canales habilitados.
Una lavandina común comercializada bajo la marca “Val Chemical”, elaborada por la Compañía de Poliproductos Baigó S.A
Concentrador de oxígeno robado
Una de las disposiciones más relevantes corresponde a la prohibición del uso, comercialización y distribución de un concentrador de oxígeno marca Respironics, modelo EverFLO, identificado con el número de serie 0022092.
Según informó la ANMAT, el equipo fue sustraído de una camioneta durante un recorrido de retiro de unidades de oxigenoterapia utilizadas por pacientes domiciliarios.
El producto, cuyo titular es la firma Air Liquide Argentina S.A., se encuentra inscripto como producto médico de riesgo clase II, destinado a brindar oxígeno suplementario a personas que requieren terapia respiratoria, aunque no está diseñado como equipo de soporte vital.
Desde el organismo nacional se advirtió que, al tratarse de una unidad individualizada cuyo estado actual se desconoce, no puede garantizarse su correcto funcionamiento ni su seguridad. Por ese motivo, se resolvió prohibir su utilización en todo el país para evitar eventuales daños a pacientes que puedan entrar en contacto con el equipo
Las marcas involucradas son Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil
Lavandina sin registro
Otra de las resoluciones alcanza a un producto de uso cotidiano: una lavandina común comercializada bajo la marca “Val Chemical”, elaborada por la Compañía de Poliproductos Baigó S.A. La investigación determinó que el producto no contaba con registro ante la ANMAT, requisito obligatorio para este tipo de domisanitarios.
Si bien la empresa posee habilitación nacional para el rubro, reconoció haber elaborado el producto sin registrarlo y declaró que no lo había comercializado. Sin embargo, durante el proceso de verificación se detectó la falta de 60 unidades correspondientes a un lote informado, sin que la firma pudiera precisar su destino.
Ante esta situación, la ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización y la distribución de todos los lotes del producto hasta que regularice su situación y, además, iniciar un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico por presuntos incumplimientos a la normativa vigente
Las prohibiciones también alcanzan a una amplia gama de productos domisanitarios para la limpieza y el cuidado de automóviles y motocicletas, que se comercializaban principalmente a través de redes sociales y plataformas de venta digital.
Las marcas involucradas son Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil. De acuerdo con la ANMAT, ninguno de estos productos —con excepción de uno puntual— se encontraba debidamente registrado, ni contaba con identificación clara de los establecimientos responsables.
El organismo nacional resolvió prohibir el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de estos productos en todo el país y en plataformas de venta electrónica, hasta tanto se cumpla con la normativa sanitaria. La medida busca prevenir riesgos asociados a productos de origen desconocido y sin controles de calidad adecuados
Finalmente, la ANMAT dispuso la prohibición total de una serie de productos cosméticos para el cabello comercializados bajo la marca “LG - La Gefa Cosmética VIP”, los cuales se ofrecían por canales electrónicos sin ningún tipo de inscripción sanitaria.
Entre los productos alcanzados se encuentran shampoos, mascarillas, sérums, tónicos capilares y tratamientos de alisado. El organismo alertó especialmente sobre estos últimos, ya que podrían contener formol (formaldehído), una sustancia cuyo uso como alisante está prohibido por los riesgos severos que implica para la salud.
La exposición al formol puede generar desde irritaciones y dermatitis alérgicas hasta efectos más graves asociados a la inhalación de vapores tóxicos, con potencial carcinogénico. Por ese motivo, la ANMAT ordenó la prohibición del uso, comercialización, publicidad y venta online de todos los productos de esta marca en cualquiera de sus presentaciones