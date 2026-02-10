Anmat

Se prohibieron productos médicos, de limpieza y cosméticos por falta de registro y riesgos para la salud

Las medidas alcanzan a un concentrador de oxígeno sustraído, lavandina sin autorización sanitaria, productos para el cuidado automotor y cosméticos capilares comercializados por internet. La decisión busca proteger a los consumidores ante posibles riesgos.