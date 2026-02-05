Productos de uso diario

Por qué Anmat sacó del mercado productos para el pelo y de higiene personal

El organismo nacional dispuso la prohibición del uso, comercialización y publicidad de decenas de productos cosméticos y de higiene personal que no cuentan con registro sanitario. Las medidas alcanzan a artículos capilares y a un jabón líquido, detectados en ventas online y elaborados sin habilitación, con posibles riesgos para la salud.