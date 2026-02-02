Controles sanitarios

Se prohibió un destapacañerías y actualizaron las reglas para importar productos médicos usados

El organismo nacional dispuso el retiro del mercado de un producto domisanitario por irregularidades en su elaboración y rotulado, e introdujo cambios clave en el régimen de importación de equipamiento médico usado para garantizar seguridad y acceso al sistema de salud.