Se prohibió la venta de cosméticos infantiles por riesgo para la salud
La medida alcanza a kits de maquillaje, perfumes y productos de belleza dirigidos a niños y niñas que no cuentan con autorización oficial. Advierten sobre posibles riesgos para la salud y refuerzan los controles en comercios y plataformas online.
La medida, que rige en todo el territorio nacional, fue publicada en el Boletín Oficial y apunta a proteger la salud de la población infantil frente a productos cuya composición, origen y condiciones de elaboración no pudieron ser verificadas por la autoridad competente.
La disposición se inscribe en el marco de las tareas de fiscalización y control que el organismo lleva adelante de manera permanente sobre productos para la salud, especialmente aquellos destinados a niños, un grupo considerado de mayor vulnerabilidad.
Productos sin aval sanitario
Según se detalla en la Disposición 221/2026, la decisión se originó a partir de diversas inspecciones de control de mercado realizadas de oficio por personal del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal de la ANMAT en locales comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante esos procedimientos, efectuados entre noviembre y diciembre de 2025, se constató la comercialización de cosméticos infantiles que carecían de datos obligatorios de inscripción sanitaria en su rotulado
Entre los productos detectados se encuentran kits de maquillaje, sets de belleza, bases líquidas y perfumes dirigidos al público infantil, comercializados bajo marcas y denominaciones llamativas, muchas de ellas asociadas a personajes conocidos o diseños atractivos para niños y niñas.
Sin embargo, ninguno de estos artículos contaba con información que permitiera acreditar su autorización ante la ANMAT.
Al consultar la base de datos oficial de cosméticos inscriptos, el organismo confirmó que no existían registros que se correspondieran con los datos identificatorios presentes en los envases de los productos relevados, lo que los convierte en cosméticos ilegítimos desde el punto de vista sanitario
Cuáles son los cosméticos alcanzados por la prohibición
La medida prohíbe expresamente el uso, la comercialización, la publicidad, la distribución y también la oferta en plataformas de venta online de los siguientes productos, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos:
Se incluyen, entre otros, el kit de belleza “Pequeña Pupina” de la marca “Bebés Llorones”, sets de maquillaje sin marca identificada como “Labubus”, juegos de maquillaje artístico “Lilo & Stitch” de la marca “Pequeña Diseñadora”, sets de belleza “Disney Princesses”, “Piku” y “My Little Pony”, una base líquida con color marca “Bicgerbowe” y un set de maquillaje en estuche plegable “Hello Kitty” de la marca “Iman of Noble”. También se prohibió un perfume infantil con vaporizador denominado “Sunshine”, marca “Victorious Final”
En todos los casos, la ANMAT constató la ausencia de datos esenciales en el rotulado, como número de registro sanitario, lote, establecimiento elaborador habilitado o información del importador responsable.
Desde el organismo explicaron que la falta de inscripción sanitaria impide conocer si estos productos fueron elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y si su formulación incluye ingredientes permitidos por la normativa vigente.
Esta situación representa un riesgo potencial para la salud, especialmente en niños, cuya piel es más sensible y propensa a reacciones adversas.
La disposición recuerda que la Ley Nacional N° 16.463 prohíbe expresamente la elaboración, tenencia y comercialización de productos impuros o ilegítimos, mientras que la Resolución ex Ministerio de Salud y Acción Social N° 155/98 establece que solo pueden comercializarse cosméticos registrados ante la ANMAT y producidos por establecimientos habilitados, bajo la dirección técnica de un profesional universitario matriculado
En este contexto, la ANMAT consideró necesario adoptar una medida preventiva de alcance nacional para resguardar a los consumidores y evitar la exposición a productos que no cumplen con los estándares de seguridad exigidos.