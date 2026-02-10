Efemérides

El mundo celebra el Día Mundial de las Legumbres: el motor que impulsa la seguridad alimentaria en Argentina

Este 10 de febrero, la FAO destaca el rol estratégico de estos cultivos. En el país, la campaña 2024/25 consolida una superficie de siembra que supera las 950.000 hectáreas, reafirmando su peso en la economía regional y la sostenibilidad del suelo.