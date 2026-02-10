El mundo celebra el Día Mundial de las Legumbres: el motor que impulsa la seguridad alimentaria en Argentina
Este 10 de febrero, la FAO destaca el rol estratégico de estos cultivos. En el país, la campaña 2024/25 consolida una superficie de siembra que supera las 950.000 hectáreas, reafirmando su peso en la economía regional y la sostenibilidad del suelo.
La geografía de las legumbres en Argentina es diversa y se extiende por casi todo el territorio nacional.
Las legumbres han dejado de ser consideradas un alimento secundario para transformarse en un pilar estratégico de la agroindustria nacional y la nutrición global. Este martes 10 de febrero, el Día Mundial de las Legumbres 2026 encuentra a la Argentina en un proceso de expansión productiva, con el norte del país y la zona núcleo liderando la apuesta por un alimento que es clave para combatir el cambio climático.
Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se promueve este año el reconocimiento de estas semillas como un aliado fundamental para la salud humana y la regeneración de los ecosistemas agrícolas.
Radiografía de la producción nacional: el norte a la vanguardia
La geografía de las legumbres en Argentina es diversa y se extiende por casi todo el territorio nacional. Actualmente, las principales provincias productoras son Salta y Santiago del Estero, regiones que han encontrado en estos granos una alternativa rentable y sustentable. El mapa productivo se completa con la participación de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos y Catamarca.
Durante el ciclo productivo 2024/25, las cifras de siembra demuestran la preponderancia del poroto y el crecimiento de otras especies:
Más allá de su valor de mercado, el cultivo de legumbres representa una ventaja ambiental sin precedentes. Estos cultivos tienen la capacidad única de fijar nitrógeno atmosférico en la tierra de forma natural.
Esta característica no solo mejora la fertilidad del suelo, sino que reduce drásticamente la dependencia de fertilizantes sintéticos. En un contexto donde la sostenibilidad es una exigencia de los mercados internacionales, la rotación con legumbres permite a los productores argentinos recuperar nutrientes vitales y mitigar los efectos de la degradación de los suelos.
Nutrición de excelencia: de la modestia al plato gourmet
Con un alto contenido de proteínas, fibra y minerales como el hierro y el potasio, las legumbres son esenciales para combatir enfermedades crónicas.
Expertos en nutrición destacan que son una fuente de proteína de bajo costo y larga duración, lo que las convierte en un recurso indispensable para la seguridad alimentaria mundial. Además, su versatilidad en la industria alimentaria —desde pastas sin gluten hasta snacks saludables— abre nuevas oportunidades de valor agregado para las plantas de procesamiento distribuidas en el país.
El Día Mundial de las Legumbres nos invita a revalorizar un cultivo que es tradición y futuro al mismo tiempo. En un mundo que demanda alimentos sanos y procesos productivos respetuosos con el medio ambiente, las legumbres argentinas se posicionan como la respuesta ideal: nutrición para la población y salud para nuestra tierra.