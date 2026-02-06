Los alimentos ultraprocesados y el riesgo cardiovascular
Una investigación reciente en Estados Unidos señala que quienes consumen mayores cantidades de alimentos ultraprocesados presentan una probabilidad significativamente mayor de sufrir enfermedades cardiovasculares.
El consumo de alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares
El consumo habitual de alimentos ultraprocesados —productos industrializados como refrescos, snacks envasados, comidas listas para calentar y embutidos— podría asociarse con un riesgo considerablemente mayor de padecer enfermedades cardiovasculares, según datos de una investigación publicada recientemente por la Florida Atlantic University en The American Journal of Medicine.
Qué muestra el estudio
Los resultados muestran que, incluso después de ajustar por factores como edad, sexo, tabaquismo e ingresos, los participantes con mayor ingesta de estos productos presentaron hasta 47 % más probabilidad de haber sufrido eventos cardiovasculares —como infartos o accidentes cerebrovasculares— que quienes menos los consumían .
Este tipo de productos representa hoy una proporción importante de la dieta en varios países. En Estados Unidos, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados constituyen cerca del 60 % de las calorías diarias en adultos y casi el 70 % en niños, según la misma investigación . Su consumo se ha incrementado en las últimas décadas debido a la comodidad, bajo costo y alta palatabilidad de estos alimentos.
Los productos ultraprocesados tienen altos niveles de azúcares añadidos, grasas poco saludables, sal y aditivos
Los investigadores analizaron datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos (NHANES) recopilados entre 2021 y 2023 en casi 4.800 adultos. El estudio dividió a los participantes en cuatro grupos según el porcentaje de calorías diarias provenientes de ultraprocesados.
A medida que aumentaba la proporción de estos alimentos en la dieta, también lo hacía la probabilidad de haber sufrido una enfermedad cardiovascular en el pasado .
Los productos ultraprocesados se caracterizan por contener altos niveles de azúcares añadidos, grasas poco saludables, sal y aditivos, mientras aportan escasos nutrientes beneficiosos para la salud.
Investigaciones previas han vinculado estos alimentos con condiciones como obesidad, hipertensión arterial, resistencia a la insulina y síndromes metabólicos, que a su vez son factores de riesgo para enfermedades del corazón .
Aunque el estudio se basa en un análisis observacional —es decir, no puede probar causalidad definitiva—, sus resultados se suman a un cuerpo de evidencia cada vez mayor que relaciona el consumo de alimentos ultraprocesados con un deterioro de la salud cardiovascular.
Investigaciones previas y revisiones científicas de grandes conjuntos de datos han encontrado asociaciones consistentes entre dietas con alta proporción de ultraprocesados y mayores tasas de hipertensión, eventos coronarios y otras patologías relacionadas con el corazón .
Recomendaciones de expertos
Los hallazgos no solo tienen relevancia para quienes buscan mejorar o mantener su salud, sino también para las políticas públicas en nutrición y salud preventiva. Los autores del estudio señalan que la tendencia creciente del consumo de ultraprocesados representa un desafío importante para los sistemas de salud, y que modificar hábitos alimentarios a gran escala será clave para reducir la carga de enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares .
A nivel individual, los profesionales de la salud recomiendan moderar el consumo de alimentos ultraprocesados y optar por alimentos más naturales o mínimamente procesados —como frutas, verduras, granos integrales, legumbres y carnes magras— siempre que sea posible.
Estos alimentos no solo aportan nutrientes esenciales sino que, por su composición, están asociados a menores riesgos de enfermedades crónicas. Además, reducir el consumo de sal, azúcares añadidos y grasas saturadas en la dieta contribuye a un perfil cardiovascular más saludable .
Especialistas también advierten que la exposición continua a campañas de marketing de alimentos ultraprocesados y su disponibilidad en entornos urbanos puede influir en las decisiones alimentarias, especialmente entre niños y adolescentes.
Por ello, algunos investigadores y organismos internacionales han pedido políticas que promuevan la disponibilidad de opciones más saludables, etiquetados más claros y educación alimentaria como estrategias complementarias a las decisiones individuales.
Es importante aclarar que, aunque existe evidencia consistente de asociaciones preocupantes entre los ultraprocesados y problemas de salud, la magnitud exacta del riesgo puede variar según el estudio y la población analizada.
Por ejemplo, otros metaanálisis han encontrado que el consumo elevado de estos alimentos se relaciona con aumentos más modestos en el riesgo o con otros resultados como mortalidad general y enfermedades metabólicas .