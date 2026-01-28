Nutrición y bienestar

Alimentos ricos en creatina: qué comer para favorecer la energía y el rendimiento muscular

La creatina es un compuesto natural presente en ciertos alimentos, especialmente de origen animal, que colabora con la producción de energía y la función muscular. Conocer sus fuentes dietarias y cómo incorporarlas puede ayudar a mejorar la alimentación de quienes buscan sostener niveles energéticos adecuados y apoyar la actividad física.