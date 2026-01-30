Alimentación

Bajo consumo de fibra: cómo impacta al microbioma intestinal y debilita la defensa inmunológica

Expertos y estudios recientes señalan que la falta de fibra en la dieta moderna altera la composición bacteriana del intestino y está asociada con una respuesta inmunológica menos eficaz, lo que podría aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.